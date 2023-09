Pääministeri Orpon mielestä EU:n jäsenyysprosessien on pohjauduttava tekoihin ja meriitteihin.

Meriitit kunniaan. Pääministeri Orpon mielestä EU:n jäsenyysprosessien on pohjauduttava tekoihin ja meriitteihin.

Meriitit kunniaan. Pääministeri Orpon mielestä EU:n jäsenyysprosessien on pohjauduttava tekoihin ja meriitteihin.

Pääministeri Petteri Orpo (kok) painotti Turun Eurooppa-foorumissa, että EU:n tulevan syksyn keskeisin kysymys on raha. EU:n monivuotista budjettia on tarkoitus päivittää vastaamaan uusiin tarpeisiin, kuten Ukrainan tukemiseen. Ukrainaa on tarkoitus avustaa 50 miljardilla eurolla seuraavan neljän vuoden aikana.

”Se on myös viesti Putinille: sinä et voi voittaa”, Orpo sanoi.

Orpon mukaan EU:n rahoituskehyksessä näkyy myös hankala siirtolaistilanne, sillä Välimerellä liikkuu siirtolaisia ja turvapaikanhakijoita eniten sitten vuoden 2015. Siirtolaistilanteeseen on kuitenkin vastattu solmimalla kumppanuuksia Tunisian kaltaisten kauttakulkumaiden kanssa.

LUE MYÖS:

Orpo painotti, että Eurooppa on valmistautunut aiempaa paremmin turvapaikanhakijoiden vastaanottamiseen ja siirtolaisuuden hallintaan. Hänen mukaansa hallitsematon muuttoliike voi vaikuttaa Eurooppaan nopeastikin, mutta maahanmuuttoa tarvitaan siitäkin huolimatta.

”On myös selvää, että siirtolaisuus hallittuna on sellaista, mitä Eurooppa tarvitsee. Tarvitsemme uusia osaajia, työntekijöitä ja eurooppalaisia”, Orpo sanoi.

Geopoliittinen tilanne pakottaa Orpon mukaan EU:n pohtimaan myös unionin laajentumista. Venäjän hyökkäyssota on nostanut Ukrainan, Moldovan ja Länsi-Balkanin maiden EU-jäsenyyskysymykset ajankohtaisemmiksi kuin koskaan aikaisemmin.

Laajentumiset ovat aina olleet geopoliittisia mullistuksia, millainen olisi myös Ukrainan liittyminen Euroopan unioniin. Orpon mukaan yli 40 miljoonan asukkaan Ukrainan liittyminen EU:hun nostaisi sen unionin suurten maiden joukkoon. Suurimmat muutokset tulisivat koskemaan EU:n maatalouspolitiikkaa, koheesiota sekä sisämarkkinoita.

”Ukraina merkittävänä viljamaana tarkoittaisi merkittäviä muutoksia yhteiseen maatalouspolitiikkaan. Monista nykyisistä nettosaajista tulisi nettomaksajia. Oma lukunsa on Ukrainan valtava jälleenrakennustarve sodan jäljiltä, joka on välttämätöntä hoitaa”, Orpo luetteli.

Länsi-Balkanin maiden suhteen muutokset olisivat maltillisempia maiden pienten koon vuoksi, mutta yli 30 jäsenmaan unioni tarkoittaisi muutoksia myös päätöksentekoon. Tällöin yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa täytyisi tehostaa määräenemmistöpäätöksenteolla, Orpo huomautti.

”Viime kädessä jäsenyysprosessin on kuitenkin pohjauduttava meriitteihin ja tekoihin, jossa ehdokasmaat osoittavat selkeää edistystä eri yhteiskunnan sektoreilla taloudesta oikeusvaltioon, korruption torjuntaan jo ennen kuin jäsenyysneuvotteluita voidaan aloittaa”, Orpo sanoi.