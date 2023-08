Venäjän keskuspankki päätti nostaa ohjauskorkoaan 350 korkopisteellä 12 prosenttiin tiistain hätäkokouksessaan.

Toimella pyritään hidastamaan ruplan romahdusta. Taustalla on Kremlin ja Vladimir Putinin taloudellisen neuvonantajan Maxim Oreshkinin vaatimus tiukemmasta rahapolitiikasta, kertoo uutistoimisto Reuters.

Hätäpäätös tehtiin sen jälkeen, kun ruplan arvo laski alle sadan yhtä dollaria vastaan.

Pankin lausunnon mukaan inflaatiopaine on lisääntynyt. Päätöksen taustalla on hintavakauden riskien rajaaminen, perustelee keskuspankki.

Venäjän rupla on romahtanut heikoimmilleen 17 kuukauteen. Valuutta on menettänyt arvostaan neljänneksen sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Arvon heikkenemisen taustalla on öljytulojen lasku, sotilasmenojen kova kasvu ja viennin romahdus.

Venäjän rupla romahti sodan alettua, mutta voimistui jälleen öljyn ja kaasun hintojen noustua voimakkaasti sodan alkuvaiheissa. Sittemmin kurssi kääntyi uudelleen laskuun, joka on vain kiihtynyt viime viikkoina Euroopan maiden pyrittyä yhä selkeämmin irti maan energiasta. Ruplan ollessa heikoimmillaan yhdellä dollarilla sai 130 ruplaa. Ennen sotaa dollarilla sai 75 ruplaa.

Heikko rupla näkyy tavallisten venäläisten arjessa ainakin tuontitavaroiden kallistumisena.

