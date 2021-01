Traficom on päättänyt jatkaa Britanniasta Suomeen tulevan matkustajalentoliikenteen keskeytystä 11. tammikuuta asti. Päätöksen taustalla on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n suositus, jonka mukaan uusi virusmuunnos muodostaa merkittävän uuden epidemiauhan, jonka leviämistä Suomeen tulisi tehokkaasti torjua.

”Euroopan tautien valvonnan ja ehkäisyn keskus ECDC on todennut 29.12.2020 julkaisemassa riskinarviossa, että Britanniassa havaittu uusi Covid-19 -muunnos leviää selvästi nopeammin kuin koronaviruksen aiemman alatyypit. Uusi virusmuunnos voi yleistyessään aiheuttaa selvästi aiempaa nopeammin leviävän epidemian ja johtaa terveydenhuollon kapasiteetin ylikuormittumiseen”, Traficom toteaa tiedotteessaan.

Suomessa on todettu tähän mennessä kaksi uuden virusmuunnoksen aiheuttamaa tautitapausta Britanniasta Suomeen saapuneella matkustajalla. Vastaavia matkustukseen liittyviä tautitapauksia on todettu useissa eri maissa. Useat maat ovat rajoittaneet matkustusta ja matkustajalentoliikennettä maihin, joissa virusmuunnoksia on esiintynyt laajasti.