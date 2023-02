"Tiedän asian herättävän kysymyksiä ja huolta, mutta ei ole mitään viitteitä siitä, että alas ammutuissa esineissä olisi kyse avaruusolennoista tai maapallon ulkopuolisesta alkuperästä”, totesi Valkoisen talon lehdistösihteeri Karine Jean-Pierre maanantaina päivittäisessä mediabriiffissä.

Huomautus sai osan salissa olleista toimittajista hörähtämään huvituksesta, joka tarttui sitten myös lausunnon esittäneeseen lehdistösihteeriin. Se, että avaruusolennoista piti erikseen mainita virallisessa lausunnossa, oli kieltämättä uutinen itsessään.

Kysymysten tulvan aiheutti Yhdysvaltain ilmavoimia komentava kenraali Glen VanHerck, joka totesi sunnuntaina että ei voinut poissulkea esineiden mahdollista maapallon ulkopuolista alkuperää.

Fakta Alasammutut lentävät esineet Tuntemattomat lentävät esineet nousivat otsikoihin Yhdysvalloissa ensi kertaa toissa viikolla, kun kiinalaiseksi ilmapalloksi osoittautunut esine lensi Yhdysvaltojen ilmatilaan Montanassa. Myöhemmin samalla viikolla se ammuttiin alas Etelä-Carolinan rannikolla. Yhdysvaltain ulkoministeriö uskoo, että kyseessä oli kiinalainen vakoilupallo. Yhdysvaltain liittovaltion poliisi FBI:n mukaan tutkinta on yhä kesken ja tutkittavana on vielä lisää todisteita. Kiinan mukaan kyseessä oli ilma-alus, jota käytettiin meteorologisiin tutkimuksiin. Noin viikko tämän jälkeen ensin viime perjantaina ja vielä lauantaina sekä sunnuntaina Yhdysvaltain ilmavoimat ampui alas kaikkiaan kolme tunnistamatonta lentävää esinettä Alaskan, Pohjois-Kanadan ja Huronjärven yllä Michiganissa. Lentävien esineiden arvioitiin kulkevan kansallisen turvallisuuden kannalta arkaluonteisten kohteiden yläpuolella, ja lentokorkeuden pelättiin aiheuttavan vaaraa siviililentoliikenteelle. Sen vuoksi ne päätettiin ampua alas. Näiden alasammuttujen esineiden alkuperää tai tarkoitusta ei toistaiseksi tunneta. Asiaa selvitetään ja uusia tietoja odotetaan tiistain aikana. Kiinan ulkoministeriö kertoi maanantaina, ettei sillä ole mitään tietoa Yhdysvaltain ilmatilassa lentävistä esineistä. Lisäksi Kiina sanoi yhdysvaltalaisten pallojen lentäneen Kiinan ilmatilassa vuoden kuluessa 11 kertaa ilman Kiinan lupaa. Yhdysvallat kiistää Kiinan väitteen.

Ei ollut suurikaan yllätys, että sosiaalisessa mediassa räjähti valloilleen keskustelu avaruusolioiden invaasiosta ja siitä, pyrkiikö liittovaltion hallinto hautaamaan uutisen maan ulkopuolisen elämän olemassaolosta.

Maanantain varsinaisen uutisen ilmoitti kuitenkin Valkoisen talon kansallisesta turvallisuudesta vastaava tiedottaja John Kirby.

Hänen mukaansa Yhdysvallat ei edelleenkään tiedä perjantaina, lauantaina ja sunnuntaina alas ammuttujen kolmen lentävän esineen alkuperää.

Kirbyn mukaan tiedot aiemmasta, noin kaksi viikkoa takaperin alasammutusta kiinalaisesta ilmapallosta ja sen kuormasta ovat sen sijaan tarkentumassa. Viranomaisten mukaan kyse on Kiinan vakoilupallo-ohjelmasta. Korkealla ilmakehässä kulkevia vakoilupalloja on Yhdysvaltain mukaan liikkunut ympäri maailman.

Viime viikon toistaiseksi tuntemattomia esineitä on kuitenkin hankala yhdistää tähän vakoiluohjelmaan. Ilmavoimien kenraali VanHerck totesi viikonloppuna suorasanaisesti, että on selvät syyt sille, miksi esineitä ei ole luonnehdittu ilmapalloiksi. Viranomaisilla tuntuu olevan epävarmuutta siitä, miten esineet ovat pysyneet ilmassa.

Tapaus on ennennäkemätön ja sen vuoksi hyvin hämmentävä. Se tekee siitä myös äärimmäisen vakavan. Siitä huomauttivat maanantaina useat lainsäätäjät molemmista puolueista.

Muun muassa republikaanien senaattorit Marco Rubio ja Mitch McConnell toivoivat lisää läpinäkyvyyttä ja Valkoiselta talolta parempaa viestintää tapaukseen liittyen. Demokraattien senaattori, senaatin kansallisen turvallisuuden komiteaa johtaja Gary Peters totesi, ettei oppinut asiasta mediatietoja enempää puhuttuaan useiden Pentagonin viranomaisten kanssa.

Puolustusmäärärahoista vastaavaa alikomiteaa johtava demokraattien senaattori Jon Tester totesi maanantaina, ettei Yhdysvalloilla ole tarkkaa protokollaa vastaavien tuntemattomien lentävien kohteiden käsittelyyn. Nyt lainsäätäjien tarkoituksena on selvittää tarkkaan, mitä on tiedetty ja milloin sekä mikä on suunnitelma tästä eteenpäin.

Metallinen pallo ja huti ammuttu ohjus

Uutiskanava CNN kertoi maanantaina saaneensa haltuunsa Pentagonin muistion, jonka puolustushallinto toimitti samana päivänä kongressiedustajille ja senaattoreille.

Perjantaina Alaskan yllä havaittu lentävä esine oli muistion mukaan suunnilleen pienen henkilöauton kokoinen, eikä se muistuttanut Etelä-Carolinan edustalla alasammuttua kiinalaisen ilmapalloa.

Muistion mukaan Kanadan ilmatilassa lauantaina alasammuttu esine vaikutti puolestaan "pieneltä, metalliselta pallolta, jonka alapuolelle oli kytketty kuorma". Tätä lentävää esinettä on luonnehdittu aiemmin "sylinterimäiseksi esineeksi".

Puolustusviranomaiset toteavat muistiossa lisäksi, että Huronjärven yllä Michiganissa sunnuntaina alasammuttu esine "laskeutui hitaasti” veteen saatuaan ensin osuman amerikkalaisen F-16-hävittäjän ampumasta AIM-9x Sidewinder-ohjuksesta. Kyseistä esinettä on kuvailtu kahdeksankulmion muotoiseksi.

Edelleen uutiskanava Fox News uutisoi maanantaina, ettei ensimmäinen F-16-hävittäjän sunnuntaina ampumista lyhyen kantaman lämpöhakeutuvista Sidewinder-ohjuksista ollut osunut kohteeseen. Uutinen vahvistettiin myöhemmin muun muassa CNN:n kautta.

Kyseiset ohjukset tunnetaan korkeasta tarkkuudestaan, eivätkä ne yleensä kadota kohdettaan ilman hyvää syytä. Sunnuntain huti saattoi kuitenkin olla lähinnä seurausta kohteen pienestä koosta, mutta toistaiseksi asiasta voi esittää vain spekulaatioita.

Yhdysvaltain puolustusministeri Lloyd Austin painotti vielä maanantain päätteeksi, että kolmen viikonloppuna alasammutun esineen osia etsitään edelleen. Vielä jäänteitä alasammutuista aluksista ei siis oltu löydetty.

Löytyy uusia todisteita tai ei, Valkoisen talon isännän presidentti Joe Bidenin lienee joka tapauksessa pakko saapua lähipäivinä kameroiden eteen avaamaan kansalle ja muulle maailmalle, mitä lentävistä esineistä nyt tiedetään.

On ymmärrettävää, että Biden haluaa saapua kyseiseen tilaisuuteen mahdollisimman kattavin tiedoin, ja siksi sellaista ei ole toistaiseksi järjestetty.

Mutta mitä pidempään epäilyksille on sijaa, sitä suuremmaksi käy myös tapauksen potentiaalinen vahinko. Kansalaiskeskustelu käy nyt hetki hetkeltä sakeammaksi erilaisista salaliitoista, avaruusolentojen saapumisesta ja spekulaatioista Kiinan tai muiden maailman suurvaltojen Yhdysvaltoja edistyneemmistä teknologioista.

Eikä asiaa auta se, että tuntemattomia lentäviä esineitä on raportoitu viime vuosien aikana selvästi enemmän kuin aiemmin, kuten tammikuussa julkaistu raportti osoittaa.

Havaintoja on ollut niin paljon, että asiasta järjestettiin kongressissa poikkeuksellinen kuuleminen viime vuoden toukokuussa. Se ei kuitenkaan tarjonnut vastauksia, joita kaivataan nyt kahta kauheammin.

Vakoilupallo. Liittovaltion poliisi FBI keräsi Etelä-Carolinan edustalla helmikuun alussa alasammutun kiinalaisen ilmapallon ja sen kuorman jäänteitä viime viikolla. Kuva: epa10453051

