Pääministeri Sanna Marin (sd) kertoi Münchenin turvallisuuskonferenssissa lauantaina, että Suomen liittyminen puolustusliitto Natoon oli ilmiselvää heti, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan viime vuoden helmikuun lopulla.

”Kun sota alkoi, oli ilmiselvää, että Suomi liittyy Natoon. Se oli selvää samana päivänä, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan”, hän sanoi keskustelussaan Euroopan komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin kanssa.

Marin korosti, että Suomi haluaa edelleen liittyä Natoon samaan aikaan Ruotsin kanssa.

”Se on myös Naton intressien mukaista”, hän arvioi.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö tapasi Münchenissä lauantaina Naton pääsihteerin Jens Stoltenbergin ja Ruotsin pääministerin Ulf Kristerssonin.

Molempien maiden jäsenyyden hyväksyminen mahdollisimman pian on Suomen, Ruotsin ja koko Naton etu”, Niinistö kirjoitti tapaamisen jälkeen Twitterissä.

Sanna Marinin mukaan Ukrainassa käytävä sota ei ole vain eurooppalainen asia, vaan se koskee koko maailmaa.

”Venäjä rikkoo kansainvälistä järjestystä, kansainvälisiä sopimuksia ja tämä on ongelma kaikille. Meidän on tehtävä kaikkemme, jotta Ukraina voittaa, vain siten voimme puolustaa kansainvälistä järjestystä.”

Marin katsoo, että nykytilanteesta on myös syytä kaikkien ottaa opikseen.

”Tärkein läksy on se, että emme saa olla naiveja.”

Pääministerin mukaan suuri virhe tehtiin jo vuonna 2014, jolloin Venäjä valtasi Krimin niemimaan.

”Jos olisimme silloin reagoineet voimakkaammin, sota ei olisi syttynyt”, Marin sanoi.

Ursula von der Leyen linjasi, että Euroopan tulee lisätä panostustaan puolustusmenoihin ja sotilaalliseen kyvykkyyteen.

”On tärkeää, että teemme selväksi, mistä tässä sodassa on kyse: siinä on kyse Vladimir Putinin imperialistisista suunnitelmista, joita ei mitenkään voida hyväksyä. Meidän on tehtävä selväksi, ettei tällaista tulla koskaan hyväksymään”, hän painotti.

Sanna Marin muistutti lisäpanostuksista puhuttaessa, että Suomi on aina panostanut paljon turvallisuuteen ja maanpuolustukseen Venäjän naapurimaana.

”Meillä on aggressiivinen naapuri.”

Hän muistutti myös, että riippuvuus autoritäärisistä maista on riskialtista.

Von der Leyen korosti myös EU:n yhtenäisyyden merkitystä.

”EU oli yhtenäinen heti sodan alusta lähtien ja aikoo myös pysyä yhtenäisenä.”