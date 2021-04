Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer kertoo saavansa huolestuneita yhteydenottoja jäseniltään kotihoidosta ja varhaiskasvatuksesta.

Kotihoidon ja varhaiskasvatuksen henkilöstö on vielä laajalti koronarokottamatonta, ja huoli koskee rokotusjärjestystä, SuPer kertoo.

Kotihoidon ja varhaiskasvatuksen henkilöstö ei ole tällä hetkellä rokotusjärjestyksen kärjessä. Hallitus päätti perjantaina rokotusjärjestyksen päivityksestä ja mahdollisuudesta alueelliseen kohdentamiseen, mutta pääperiaatteet ovat ennallaan: riskiryhmien, sosiaali- ja terveydenhuollon koronapotilaita hoitavan henkilökunnan ja iäkkäiden henkilöiden jälkeen muut ihmiset rokotetaan koko maassa ikäryhmittäin.

Puheenjohtaja Silja Paavola vaatii kotihoidon ja varhaiskasvatuksen henkilöstön rokottamista ”ensi tilassa”, samoin kuin koko jäljellä olevan sote-henkilöstön.

”Kotihoidon työntekijöiden rokotuksissa on alueellisia eroja. Osassa kunnista kotihoidon työntekijöitä on jo rokotettu, osassa niitä ei ole vielä aloitettukaan”, puheenjohtaja Paavola kertoo.

”Hoivakodeissa työskenteleviä hoitajia on rokotettu laajalti, sillä he kuuluvat rokotusjärjestyksen 1. ryhmään.”

SuPerin mukaan kotihoidossa työskentelevät hoitajat ”hoitavat riskiryhmiin kuuluvia ja työolosuhteet vaihtelevat suuresti”.

”Työtä tehdään lähellä asiakasta ja riski koronatartuntaan on suuri asiakkaalla ja hoitajalla.”

”Kasvomaskien ja muiden suojavarusteiden riittävässä saatavuudessa on ollut paikoin ongelmia. Kaikki työnantajat eivät ole antaneet riittävästi varusteita työntekijöiden käyttöön, vaan samaa suojainta käytetään liian kauan”, SuPerin tiedotteessa kerrotaan.

Myös varhaiskasvatuksen henkilöstö on SuPerin mukaan rokotettava pikaisesti, koska ”työtä tehdään lähellä lapsia eikä etätyöhön ole mahdollisuutta”.

”Riski koronatartunnoille on läsnä koko ajan. Lapset tarvitsevat varhaiskasvattajan lähellä oloa, hoivaa ja ohjausta, ja turvavälien pitäminen on mahdotonta. Lapsiryhmät ovat suuria ja lastenhoitajat saattavat joutua liikkumaan lapsiryhmien välillä sijaispulan vuoksi. Varhaiskasvatuksen työntekijöiden työ on kriittistä koronapandemian hoitamisessa”, Paavola muistuttaa.

