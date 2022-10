”Tohtori Tuhona” tunnettu globaalin finanssikriisin oikein ennustanut taloustieteilijä, professori Nouriel Roubini arvioi koko globaalia turvallisuuspoliittista tilannetta erittäin synkkään sävyyn Der Spiegelin haastattelussa.

”Olin hiljattain Washingtonissa Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n kokouksessa. Taloushistorioitsija Niall Ferguson sanoi siellä pitämässään puheessa, että olisimme onnekkaita, jos saisimme 1970-luvun kaltaisen talouskriisin emmekä sotaa kuten 1940-luvulla. Kansalliset turvallisuusneuvonantajat olivat huolissaan Naton sekaantumisesta Venäjän ja Ukrainan väliseen sotaan sekä Iranin ja Israelin törmäyskurssiin. Ja juuri tänä aamuna luin, että Joe Bidenin hallinto odottaa Kiinan hyökkäävän Taiwaniin ennemmin tai myöhemmin. Rehellisesti sanottuna kolmas maailmansota on tosiasiassa jo alkanut, varmasti ainakin Ukrainassa ja kyberavaruudessa”, hän sanoo.

Roubinin mukaan poliittisten päättäjien olisi kuitenkin nyt kiireesti ajateltava turvallisuuspolitiikan käänteiden lisäksi inflaatiota ja taantumaa, stagflaatiota.

”Euroalue on jo taantumassa, ja uskon, että siitä tulee pitkä ja ruma. Britannia on vielä pahempi. Pandemia näyttää hallitulta, mutta uusia covid-variantteja saattaa ilmaantua pian. Ja ilmastonmuutos on hidastettu katastrofi, joka kiihtyy”, hän luettelee.

Nouriel Roubinin mukaan nyt erityisesti Eurooppaa koetteleva energiakriisi on huomattavan paljon vakavampi kuin 1970-luvun öljykriisi.

”Tilanne on paljon pahempi nyt. Silloin (1970-luvulla) meillä ei ollut niin paljon julkista ja yksityistä velkaa kuin nykyään. Jos keskuspankit nostavat nyt korkoja taistellakseen inflaatiota vastaan, se johtaa monien zombiyritysten, varjopankkien ja valtion instituutioiden konkurssiin. Lisäksi öljykriisi johtui silloin muutamasta geopoliittisesta shokista, nykyään niitä on enemmän. Eikä tarvitse kuin kuvitella Kiinan mahdollinen hyökkäys Taiwaniin, joka tuottaa 50 prosenttia kaikista puolijohteista maailmassa ja 80 prosenttia huippuluokan puolijohteista. Se olisi maailmanlaajuinen shokki. Olemme nykyään enemmän riippuvaisia puolijohteista kuin öljystä.”

LUE SEURAAVAKSI: