Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko on närkästyttänyt hallituskumppaninsa sdp:ssä, vihreissä ja vasemmistoliitossa Ylen Ykkösaamussa esittämillään kommenteilla.

”Taitaa olla niin, että vasemmisto ehkä kokee taloudessa jonkun muuttuneen niin pysyvästi, että velan mittakaavalla ja määrällä ei ole niin suurta merkitystä. Ja minä en ajattele niin”, Saarikko sanoi.

Hän varoitti hallituskumppaneitaan samalla siitä, ettei viime kehysriihen kaltaista riitelyä ole syytä toistaa.

”Toista vastaavaa vääntöä en ole valmis kohtaamaan.”

Pääministeripuolue sdp:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Matias Mäkynen pitää valtiovarainministerin puheita ”ikävinä”.

”En ymmärrä tätä jatkuvaa puhetta toisten puolesta. Se on ikävää. Velkaantumisesta on yhteinen huoli. Talouden tasapainottamisen keinoista puolueilla on eri näkemyksiä ja niitä sovitetaan. Ratkaisut löytyvät”, hän tviittasi.

Myös vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson reagoi.

”Suomessa on merkillepantavaa se, miten samat päättäjät, jotka varoittavat velanotosta ”tulevien sukupolvien” maksutaakan takia, suoraan leikkasivat lapsilta ja koulutuksesta samaan aikaan kun merkittävästi alensivat hyvätuloisten aikuisten veroja”, hän kirjoitti Twitterissä.

Vihreiden Maria Ohisalo puolestaan puuttui Saarikon kommenttiin, jonka mukaan ilmastonmuutoksen torjuntaa ja hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämistä turvaa parhaiten se, että Suomella on vakaa talous.

”Jos ja kun talous- ja ilmastotoimet pitää yhteensovittaa, kuten Annika Saarikko Ykkösaamussa sanoo, silloin ilmastotoimet pitää tehdä kustannustehokkaasti ja hintaohjaavuus huomioiden. Samalla kompensoiden muutoksia pienituloisimmille esimerkiksi sosiaaliturvan ja verotuksen kautta.”