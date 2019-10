”Vielä kaksi viikkoa sitten en olisi ajatellut, että sopua saataisiin aikaan. Oli yllättävää, että Johnsonin hallitus lähti hakemaan sopimusta tältä pohjalta”, sanoo tutkija Timo Miettinen Eurooppa-tutkimuksen keskuksesta Helsingin yliopistosta.

Euroopan unionin ja Iso-Britannia pääsivät eilen torstaina sopuun Britannian EU-erosta. Sopimus vaatii vielä Britannian parlamentin hyväksynnän sekä EU:n jäsenmaiden ja parlamentin hyväksynnän. Sopimuksen pohjana on sama sopimus, jota EU ehdotti jo vuonna 2018, ja jonka britit silloin hylkäsivät.

Britannian parlamentti kokoontuu lauantaina istuntoon, jossa se voisi äänestää sopimuksesta. Miettinen arvelee, että lauantai voi tulla liian nopeasti. DUP eli Pohjois-Irlannin unionistipuolue, on ilmoittanut, ettei se hyväksy ehdotusta erosopimukseksi.

”Se, että DUP ei ole tässä vaiheessa sopimuksen takana, heikentää mahdollisuuksia sopimuksen läpimenolle”, Miettinen sanoo.

Ehdotuksessa Pohjois-Irlanti säilyisi nimellisenä osana Yhdistyneiden kuningaskuntien tullialuetta, ja sillä olisi oikeus päättää järjestelyn jatkosta. DUP:lle kirjatut järjestelyt eivät puolueen tiedotteen mukaan käy, ja kitkaa on myös arvonlisäveroa koskevissa kysymyksissä.

Miettisen mukaan on mahdollista, että DUP:ta yritetään vielä taivutella sopimuksen taakse esimerkiksi taloudellisilla lupauksilla.

Myös työväenpuolueen Jeremy Corbyn on uutistoimisto Reutersin mukaan sopimusta vastaan. Corbyn sanoi Reutersin mukaan, että Johnsonin neuvottelema sopimus on huonompi kuin mitä nykyisen pääministerin Boris Johnsonin edeltäjä Theresa May sai aikaan EU:n kanssa.

Reutersin haastatteleman, nimettömänä pysyvän puolueaktiivin mukaan työväenpuolue todennäköisesti vaatii toista kansanäänestystä Britannian EU-erosta. Työnväenpuolue kuitenkin vielä katsoo, mitä tarkalleen ottaen Johnson tuo lauantain istuntoon äänestettäväksi.

”Kysymys on, onko Johnsonilla tässä tilanteessa parlamentaarista tukea. Siinä keskeisessä asemassa on DUP. Pitää kuitenkin muistaa, että yhdessäkään DUP:n kanssa Johnsonilla ei ole parlamentaarista enemmistöä, eli joka tapauksessa Johnson tarvitsee tukea poispotkituilta konservatiiviedustajilta tai työväenpuolueen piiristä”, Miettinen huomauttaa.

Syyskuun alussa 21 konservatiivipuolueen, eli myös pääministeripuolueen, edustajaa äänesti opposition kanssa sen puolesta, että Johnson ei voi viedä EU-eroa päätyyn ilman mitään sopimusta. Miettisen mukaan keskeistä sopimuksen läpimenossa on, mitä hallituksesta oppositioon loikanneet konservatiiviedustajat sopimuksesta ajattelevat.

”Periaatteessa syy siihen, miksi he äänestivät Johnsonia vastaan, ei sinänsä liittynyt minkään sopimuksen sisältöön. Sen taustalla oli pikemminkin analyysi siitä, että Johnsonin strategia on liian holtiton ja että Johnson ajaa kovaa eroa. Monille konservatiiveista voi sopia nyt aikaansaatu ratkaisu”, Miettinen sanoo.

”Sanoisin kuitenkin, että sopimuksen läpimenoon sisältyy suuria epävarmuuksia”, Miettinen summaa.

Jos Johnson ei saa brittiparlamentin hyväksyntää lauantaina sopimukselle, Miettinen arvelee brittipääministerin kokeilevan mahdollisesti toista taktiikkaa.

”On mahdollista, että Johnson hakee jonkinlaista lisäaikaa, ja yrittää näin saada uudelle sopimukselle enemmistön uusien vaalien kautta. Sekin on mahdollinen skenaario, jos nykyinen sopimus ei mene läpi”, Miettinen sanoo.

Brittilähteiden mukaan Johnson on sanonut, ettei hän hae lisäaikaa. Britannia lähtee pääministerin mukaan EU:sta, sopimuksella tai ilman. Britannian on määrä erota Euroopan unionista lokakuun 31. päivä.