Poliisi on aloittanut esiselvityksen valtiovarainministeriön virkamiesten toimista. Poliisille tehtiin viime viikolla tutkintapyyntö, jossa poliisia pyydettiin selvittämään valtiovarainministeriön virkamiesten toimia liittyen ministeriössä tapahtuneeseen lainvalmisteluun alkuvuodesta 2019.

Tutkintapyynnössä ei ole nimetty yksittäisiä virkamiehiä, eikä sitä ole kohdistettu kehenkään tiettyyn virkamieheen.

Poliisi toimittaa asiassa esiselvityksen sen arvioimiseksi, onko asiassa syytä epäillä virka- tai jotain muuta rikosta.

”Tällä hetkellä hankitaan asiaan liittyvää jo olemassa olevaa asiakirja-aineistoa ja sen jälkeen arvioidaan, onko asiassa tarpeen pyytää lisäselvityksiä yksittäisiltä virkamiehiltä tai tehdä joitain muita selvityksiä. Ratkaisu siitä, ylittyykö esitutkintakynnys, pyritään tekemään lähiviikkojen aikana, eikä asiasta ole siihen saakka muuta tiedotettavaa”, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Teemu Jokinen Helsingin poliisilaitokselta tiedotteessa.

Helsingin poliisi kertoo tiedotteella, kun ratkaisu on tehty.

Kiehuntaa Nergin ympärillä

Samaan aikaan eduskunnassa on alkanut poikkeuksellinen selvitys edellisen vaalikauden sote-sotkusta, joka osaltaan on kylvänyt epäluottamusta valtiovarainministeriön alivaltiosihteeriä Päivi Nergiä kohtaan. Nerg on tällä hetkellä monen asian keskiössä.

Hänen odotettu nimityksensä valtiovarainministeriön ylimmäksi virkamieheksi, kansliapäälliköksi, on viivästynyt hallituksessa viikoilla.

Sdp:ssä on virinnyt epäluottamusta Nergiä kohtaan juuri sote-sotkun takia. Eduskunnan perustuslakivaliokunta päätti viime viikon tiistaina, että se aloittaa omana asianaan selvityksen eduskunnan kattavan tiedonsaantioikeuden perustuslainmukaisesta toteutumisesta.

Taustalla on viime vaalikauden yritys uudistaa sosiaali- ja terveyspalvelut. Viime vaalikaudella selvisi, että valtiovarainministeriö oli pimittänyt maakunta- ja sote-uudistuksen ratkaisevilla hetkillä eduskunnalta uudistukseen liittyviä ”olennaisia tietoja”, kuten perustuslakivaliokunta niiden merkitystä kuvaa. Lehtitietojen mukaan tuolloin sote-johtajana toiminut Nerg oli tietoinen näiden tietojen panttaamisesta, mutta ei puuttunut asiaan.