Hallituspuolue vasemmistoliiton puoluevaltuusto vaatii, että Suomessa valmistaudutaan kompensoimaan hintojen nousua pienituloisille, mukaan lukien eläkeläiset ja työttömyysturvan, opintotuen sekä sairauspäivärahan varassa elävät ihmiset.

Euroopassa on varauduttava Venäjän aloittaman hyökkäyssodan seurauksiin, puoluevaltuusto katsoo.

”Jokaisella hallituspuolueella on oltava valmius panostaa myös sosiaaliturvan varassa elävien toimeentulon turvaamiseen sodan aiheuttaman äkillisen hintojen nousun keskellä. Näiden lisäksi on otettava nopeasti käyttöön malleja, joilla voidaan maksaa kaikille ihmisille suoraa ja välitöntä taloudellista tukea, jonka avulla kompensoidaan polttoaineiden hinnan nousua”, puoluevaltuusto katsoo kannanotossaan.

Hallitus kertoi helmikuussa määräaikaisista täsmätoimista, joilla vastataan energian hintojen nousuun. Nyt on vasemmistoliiton mukaan selvää, että nuo toimet eivät riitä.

”Kun hallitus alkuvuodesta sopi keinoista, joilla kompensoidaan sähkön ja polttoaineiden hintojen nousua, päädyimme hyödyntämään työmatkavähennystä välineenä, koska se oli lähtökohtaisesti ainoa työkalu, jolla voitiin vastata nopeasti kustannustason nousuun ja auttaa ihmisiä välittömästi. Tässä uudessa tilanteessa on selvää, että tämä ei riitä. Myös eläkeläisten, työttömien ja opiskelijoiden tilanne on huomioitava”, puoluevaltuuston puheenjohtaja Miikka Kortelainen linjaa kannanotossa.

Laajaa huolta energian hinnannoususta

Ukrainassa käytävä sota on herättänyt laajaa huolta energian hinnannoususta sekä ruokahuollosta ja turvasta ympäri maailman, puoluevaltuusto toteaa. Ukrainan ja Venäjän osuus maailman viljantuotannosta on merkittävä, ja ilman sitä ruokaturva heikkenee. Globaalin ruokakriisin uhka on nyt puoluevaltuuston mukaan todellinen.

”Energian, polttoaineiden ja ruuan hinnan nousu vaikeuttaa lukemattomien tavallisten ihmisten taloudellista tilannetta ja toimeentuloa ympäri Eurooppaa. Ruuan kallistuminen iskee erityisesti pienituloisiin ja syventää köyhyyttä valtavasti. Jo tällä hetkellä polttoaineiden hinnan nousu vaikeuttaa monen palkansaajan ja yrittäjän elämää", Kortelainen toteaa.

Ukrainan sodan aiheuttama energiakriisi osoittaa puoluevaltuuston mukaan, että fossiilisista energiamuodoista irtaantuminen on pienituloisten kannalta parasta politiikkaa. Ne, joilla on ollut mahdollisuus siirtyä käyttämään uusiutuvia polttoaineita, välttyvät muita paremmin polttoaineiden hinnan nousun seurauksilta.

”Vasemmistoliiton mielestä maailman ja Suomen kannalta turvallisuuspoliittisesti tärkeintä on pysäyttää ihmisuhreja jatkuvasti vaativa sota, johon syyllinen on Vladimir Putin. On äärimmäisen tärkeää, että Eurooppa vastaa Putinin hyökkäyssotaan vauhdittamalla investointeja ympäristön kannalta kestävämpiin energian- ja ruoantuotantotapoihin ja tukemalla erityisesti pienituloisten mahdollisuuksia tehdä ympäristöystävällisiä valintoja”, kannanotossa todetaan.

Liittoutumiskysymyskin arvioitava uudelleen

Muuttuneen tilanteen valossa Suomen turvallisuuspoliittisia ratkaisuja mukaan lukien sotilaallinen liittoutuminen on vasemmistoliiton puoluevaltuuston mukaan tarpeen arvioida uudestaan.

”Arviointi on tehtävä huolellisesti, objektiivisesti ja asiantuntijoiden sekä kansan näkemyksiä tarkasti kuunnellen. Vasemmistoliitto päivittää myös omia ulko- ja turvallisuuspoliittisia linjauksiaan kevään aikana.”

Eduskunnan on määrä kevään aikana ottaa kantaa kysymykseen Suomen mahdollisesta Nato-jäsenyydestä selontekoprosessin kautta.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson totesi viime lauantaina, että puolueen ei enää kannata tehdä Nato-jäsenyydestä hallituskysymystä, jos valtiojohto päättäisi hakea jäsenyyttä. Vasemmistoliiton puoluevaltuusto linjasi alkukeväästä 2019, että puolue ei istuisi hallituksessa, joka veisi Suomen Natoon.

