Vihreiden puheenjohtajan, sisäministeri Maria Ohisalon vaatimus maatalouden ottamisesta voimakkaammin mukaan ilmastonmuutoksen torjuntaan herättää keskustelua.

Ohisalo huomautti Yleisradion haastattelussa, että maatalous on ”jäänyt sivuraiteille” ilmastonmuutostyössä ja päästövähennyksissä.

”Moni sektori on tehnyt jo paljon ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Moni yksityishenkilö on tehnyt paljon, mutta maatalous on sellainen sektori, jossa ei ole vielä pystytty vähentämään viime vuosina”, ministeri totesi.

Lausunto on nostanut alan takajaloilleen, kertoi Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:n toiminnanjohtaja Jyrki Wallin Ylen aamutelevisiossa tiistaina.

”Miten sen ystävällisesti sanoisi – oli tämä ulostulo jonkinlainen loukkaus alaa kohtaan”, Wallin sanoo.

Hänen mukaansa syytökset tuntuvat erikoisilta, koska maatalous on ”sektori, joka kaikkein vahvimmin kohtaa nämä haasteet”.

”Me toimitaan taivaan alla, ja joka ikinen viljelijä ymmärtää ne vaikutukset. Jokaisella viljelijällä on tavoitteena saada parempi sato”, Wallin muistuttaa.

Wallinin kuvauksen mukaan suomalaisessa maataloudessa on tehty ”päästöleikkauksia niin paljon kuin mahdollista”. Peltoja on muun muassa ”pistetty parempaan kasvukuntoon” Wallin sanoo huomauttaen, että tuotannon lopettaminen ei ole vaihtoehto.

Luken tutkimusprofessori Kristiina Regina puolestaan kertoi lähetyksessä, että ministeri Ohisalon lausunnolla on vankka pohja: maatalouden kasvihuonekaasupäästöt ovat pysyneet miltei samana vuodesta 2000.

”Tilastoista näkyy, että päästöt eivät 2000-luvulla ole vähentyneet”, Regina sanoo.

Sektorin sisällä on Reginan mukaan luokkia, joiden päästöt ovat vähentyneet – esimerkiksi lannoituksen osuus on pienentynyt typen käytön vähentyessä. Lisäksi potentiaalia vähentää päästöjä on esimerkiksi maaperän hiilidioksidipäästöissä, ja näiden päästöjen hillitseminen kerääjäkasveilla näkyykin tilastoissa.

”Ikävä” kehitys puolestaan on turvepeltojen alan kasvaminen, sillä turvepeltojen hehtaarikohtaiset päästöt ovat korkeita.

”Se näkyy päästöjen nousuna, vaikka hyvääkin kehitystä on”, Regina sanoo.

Ministeri Ohisalon mukaan maataloudessa on monia keinoja, joista päästövähennyksiä voidaan hakea. Näitä keinoja on listannut Ohisalon puoluetoveri, ilmastoministeri Krista Mikkonen tässä jutussa.

Keskustan ministerit ovat vastanneet hallituskumppanin avaukseen kriittisesti.

”Eilen A-Studiossa vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo antoi ymmärtää, että maataloudessa ei ole tehty mitään ilmaston hyväksi. Aina voi parantaa, mutta tämä väite suomalaisesta ruoantuottajasta ei ole reilu”, valtiovarainministeri, keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko kirjoittaa sosiaalisessa mediassa.

”Maatalous ei ole ilmastotoimissa sivuraiteilla, vaan työtä tehdään koko ajan. Tapaamani nuoret viljelijät kokeilevat keinoja lisätä peltojen hiilensidontaa. Monet tilat ovat ryhtymässä tuottamaan biokaasua, jolla talot lämpeävät ja autot liikkuvat puhtaasti. Maito- ja lihaosuuskunnat ovat asettaneet kunnianhimoisia tavoitteita hiilineutraaleista elintarvikkeista.”

Myös maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä puolustaa viljelijöitä.

”Suomen viljelijät ovat kuskin paikalla ilmastotyössä, eivät sivuraiteilla. Tiloilla tehdään koko ajan käytännön tekoja ilmaston hyväksi. Ravinteet kiertävät, veden pintaa säädellään, kasvipeitteisyyteen panostetaan, biokaasua tuotetaan. Edessä jättiharppaus, kun CAP [EU:n yhteinen maatalouspolitiikka] uudistuu”, Leppä kirjoittaa.

