Kokoomuksen europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen tulkitsee, että EU:ssa on nyt aitoa halua kehittää yhteistä puolustusta. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sanoi unionin tilaa käsittelevässä puheessaan hiljattain, että EU:sta pitäisi tulla puolustusunioni.

”Meidän lähialueemme kriisit yhdessä Venäjän epävakaan tilanteen kanssa ovat tehneet yhteiselle puolustustahdollemme saman kuin mitä finanssikriisi teki julkisen talouden valvonnallemme ja finanssivalvonnallemme. Tässä tulee paljon hyvää pahan myötä”, Politiikkaradion vieraana ollut Pietikäinen sanoo.

Pietikäisen mukaan puolustuskeskustelussa kummittelee yhä väärinkäsitys, että eurooppalainen puolustus olisi jollain tavalla vaihtoehtoinen puolustusliitto Natolle.

Suomessakin on pohdittu sitä, onko Natoon kuuluvissa EU-maissa kiinnostusta eurooppalaiseen puolustusyhteistyöhön, kun niillä on jo Nato.

”Perataanpas yksi sellainen vanhanaikainen väärinkäsitys pois pöydältä. Se silloin tällöin vieläkin kummittelee. Se on se, että Nato ja eurooppalainen puolustus olisivat jotenkin vaihtoehtoja keskenään”, Pietikäinen sanoi.

”Nato on suuren laajuuden toimija ja se toimii suuren laajuuden kriiseissä, joissa globaalit, jopa maailmansodat ja eskaloituvat kriisit ovat mahdollisia. Se on syy, miksi Nato [esimerkiksi] Ukrainan osalta, Krimin osalta ei ole voinut olla operatiivinen. Kukaan ei halua aloittaa, niin tärkeä kysymys kuin se onkin, kolmatta maailmansotaa tämän vuoksi, niin sanotusti. Tai jos mietitään meidän historian Mainilan laukauksia – kun [Suomessa] puhutaan paljon Nato-jäsenyydestä – niin ei se Nato tule silloin hyökkäämään Venäjälle, vaan sanotaan, että koettakaa nyt sopia tämä keskenänne.”

Pietikäisen mukaan Mainilan laukauksen tapaiset tapahtumat ovat kuitenkin ”elämän ja kuoleman tärkeitä, alueellisia turvallisuuskysymyksiä”.

”Niihin me tarvitsemme alueelliset, nopean toiminnan joukot: valvomaan ilmatilaamme, meritilamme, tarvittaessa laittamaan rajalle miehiä, naisia ja tankkeja – näyttämään se presenssi, että täällä ollaan. Tai esimerkiksi Afganistanin tyyppisissä evakuointioperaatioissa, jos meillä on lähialueilla epävakauksia. Tämän tapaiseen sitä haetaan.”

Läntisessä turvallisuuskeskustelussa on alettu puhua hybridivaikuttamisesta ja hybridisodankäynnistä. Tuoreessa valtioneuvoston puolustusselonteossa nämä on yhdistetty ”laaja-alaisen vaikuttamisen” termin alle. Kyse on siitä, että sodan ja rauhan välinen raja on hämärtynyt, kuten Krimin tilanteessa.

”Laaja-alaisessa vaikuttamisessa sotilaallisia keinoja ja niillä uhkaamista voidaan pyrkiä käyttämään avoimen konfliktin kynnyksen alapuolella. Tällöin poikkeusolojen toteaminen ja hyökkääjän nimeäminen vaikeutuvat ja puolustajalla on käytössään vain normaaliolojen mukaiset toimivaltuudet ja resurssit. Viimeaikaisissa konflikteissa on voitu tunnistaa edellä mainittuja periaatteita”, puolustusselonteko toteaa.