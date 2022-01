Sähkön hinnan raju nousu on laittamassa rautatieliikenteen kannattavuuslaskelmat päälaelleen.

Rautateillä käytettävän sähkön hinta tuplaantui viime vuonna, ja sähkön pörssinoteeraukset kohosivat vuodessa jopa kuusinkertaisiksi. Niinpä erityisesti tavaraliikenteeseen keskittyvät rautatieyhtiöt harkitsevat varalla olevan dieselkaluston laajaa käyttöönottoa, saksalainen n-tv -kanava kertoo.

Eurooppalaisten rautateiden yhdistys (NEE) varoittaa jopa rautateiden tavaraliikenteen katoamisesta, mikäli sähkön hinnannousua ei saada suitsittua. Sähkön osuus tavarajunien kustannuksista on ollut noin viidennes, mutta nyt se on noussut jopa 40 prosenttiin.

Vaikka dieselin hinta on myös kohonnut, NEE:n mukaan tavaraliikenne siirtyy jatkossa entistä enemmän kumipyörille. Rautateitä on mainostettu ympäristöystävällisenä kuljetusmuotona, mutta sähkön hinnannousu on ainakin osin tekemässä tyhjiksi nämä argumentit.

Saksassa on viime vuodet pyritty sähköistämään vähäisen liikenteenkin radat. Sama politiikka on ollut Suomessa, parhaillaan menossa ovat isot sähköistystyöt Hangon ja Hyvinkään välillä.

