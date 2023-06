Perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra kommentoi keskiviikkona lyhyesti elinkeinoministeri Vilhelm Junnilan (ps) luottamusäänestyksestä syntynyttä kohua.

Purra kuvailee poikkeukselliseksi, että yhden hallituspuolueen eli RKP:n kansanedustajista yksikään ei antanut tukeaan hallituskumppanin ministerille.

Vastaan äänestivät esimerkiksi RKP:n ministerit. Kolme riviedustajaa päätyi äänestämään tyhjää, muut siis vastaan.

”Niin, onhan se poikkeuksellista. Varmasti asiasta keskustellaan, mutta nyt Petteri (pääministeri Orpo) lähti Eurooppa-neuvoston kokoukseen. Olemme toki tänään moneen kertaan keskustelleet”, Purra sanoo ja arvioi, että keskusteluja käydään hallituksen sisällä ensi viikolla.

Miten kuvailet hallitusyhteistyötä ylipäänsä tämän jälkeen? On arvioitu, että hallitus olisi voinut tänään kaatua?

”Onhan se yleisesti ongelmallista, että ryhmästä (RKP) ei tullut edes hallitusohjelmalle täyttä tukea. Siihen pyritään, ettei näin töyssyistä yhteistyö olisi”, Purra sanoo.

”Ei mitään uutta”

Purran mukaan esiin nostetut tapaukset Junnilan lähimenneisyydestä eivät ole mitään uutta. Junnilan on kerrottu muun muassa osallistuneen äärioikeistolaisen Kansallismielisen liittouman tilaisuuteen vuonna 2019 ja vitsailleen Hitler-viittauksilla. Junnila on pahoitellut toimiaan julkisesti.

”Vasemmiston nostamat asiat ovat olleet julkisuudessa aiemminkin. Ei mitään uutta. Hänet on tehtävään nimitetty. Ongelma näissä savustusjahdeissa on, että jos ne onnistuvat, siirrytään seuraavaan perussuomalaiseen”, Purra sanoo ja toistaa, että Junnilalla on ollut aiemmin ja oli tänäänkin hänen luottamuksensa.

Purran mukaan nähtävissä on, että Junnilan tapaus ei jää viimeiseksi.

”Ei ole mikään yllätys, että näitä käynnistetään ja tullaan käynnistämään enemmänkin. Ei epäilystäkään, etteikö seuraava kohde olisi Jussi Halla-aho ja sen jälkeen Riikka Purra, sitten sisäministeri Mari Rantanen ja niin edelleen”, Purra sanoo.

Hänen mukaansa oleellista on, että lakia ei ole rikottu.

Entä vienninedistäminen vaikkapa Saksaan tai Israeliin, miten se onnistuu elinkeinoministeri Junnilalta?

”Junnilalla on erittäin hyvä suhteet kyseisiin maihin”, Purra sanoo.