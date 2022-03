Puolustusliitto Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg arvioi geopoliittista tilannetta tiistaina synkkään sävyyn vieraillessaan tiistaina Latviassa.

”Konflikti on vaarassa lähteä hallinnasta. Nato on sitoutunut estämään sen leviämisen Ukrainan ulkopuolelle”, hän sanoi muun muassa Financial Timesin mukaan.

”Meillä on vastuu varmistaa, ettei konflikti kärjisty eikä leviä Ukrainan ulkopuolelle. Se olisi vielä vaarallisempaa, tuhoisampaa ja vieläkin tappavampaa. Tilanne voi silti karata käsistä”, Stoltenberg jatkoi.

"Meidän täytyy lopettaa tämä konflikti, ei laajentaa sitä", hän lisäsi.

Stoltenberg tuomitsi kovin sanoin siviileihin kohdistuneet hyökkäykset ja varoitti pakolaiskriisin kärjistymisestä.

"Siviileihin kohdistunut hyökkäys on sotarikos, eikä sitä voida hyväksyä. Tämä konflikti on luonut Euroopan nopeimmin kasvavan pakolaiskriisin sitten toisen maailmansodan. Humanitaarinen vaikutus on jo nyt tuhoisa.”

Latvialainen EU-komissaari ja komission varapuheenjohtaja Valdis Dombrovskis arvioi aikaisemmin tiistaina Venäjän haastavan seuraavaksi Naton Baltian maissa, jos se menestyy Ukrainan sodassa. Latvian pääministerinä aiemmin toiminut komissaari katsoo, että Putinin ”lepyttely” ei toimi, vaan hänet täytyy pysäyttää käyttäen kaikkia mahdollisia keinoja.

Myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on jälleen varoittanut, että Venäjän aggressio ei lopu Ukrainaan, jos sen annetaan voittaa.