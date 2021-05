Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo nosti lauantaina Euroopan unionin ja euron kynnyskysymykseksi mahdolliselle hallitukselle perussuomalaisten kanssa.

”Sellainen hallitus, jossa kokoomus on, ei voi miettiä esimerkiksi euroeroa, jota perussuomalaisten puolelta on väläytelty. Euroopan unionin jäsenyys, ja sen merkitys Suomen turvallisuudelle, vakaudelle, talouden kasvulle ja ilmastonmuutoksen torjumiselle tai Euroopan rajaturvallisuudelle, on niin valtavaa, ettemme voi keskustellakaan siitä, että tämä peruslinja muuttuisi”, Orpo linjasi kokoomuksen puoluevaltuuston yhteydessä pitämässään tiedotustilaisuudessa.

Hän arvioi perjantaina Maaseudun Tulevaisuudelle, että Sanna Marinin (sd) hallitus voi kaatua kuntavaalien jälkeen. Orpon mukaan kokoomus ei lähtisi mukaan Marinin hallitukseen minkään puolueen tilalle toteuttamaan nykyistä hallitusohjelmaa.

”Joko neuvotellaan uusi hallitus tai käydään vaalit.”

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho linjasi lauantaina Uuden Suomen ja Kauppalehden haastattelussa, että puolueen tavoitteena on nousta suurimmaksi kuntapuolueeksi. Hän katsoo, että se tarkoittaisi ”melkoista mullistusta” Suomen poliittisella kentällä.

LUE JUSSI HALLA-AHON KOKO HAASTATTELU JA KATSO VIDEO:

Perusuomalaiset on vaalikamppailun aikana pitänyt yllä valtakunnallisia teemoja, mitä on pidetty taktikointina hyvien valtakunnallisten kannatuslukujen vuoksi. Halla-ahon mukaan tälle on perusteensa. Hän katsoo, että nyt on luonteva paikka hallituksen välituomiolle.

”Keskusta otti tietoisen riskin lähtiessään hallitukseen selkäsaunan jälkeen vuonna 2019. Tämä uhkapeli ei selvästikään ole toiminut odotusten mukaan. Vilpitön tulkintani on, että keskusta käy samanlaista eloonjäämiskamppailua kuin sisarpuolueensa Ruotsissa aiemmin.”

Kokoomus ja perussuomalaiset parhaillaan suunnittelevat yhteistä välikysymystä hallituksen sote-uudistuksesta.

LUE LISÄÄ: