Kuvassa Donald Trump, joka on saanut kritiikkiä vaalipettymyksestä. Trump pyrkii vierittämään syytä Mitch McConnellin niskoille.

Vaalitulos. Kuvassa Donald Trump, joka on saanut kritiikkiä vaalipettymyksestä. Trump pyrkii vierittämään syytä Mitch McConnellin niskoille.

Vaalitulos. Kuvassa Donald Trump, joka on saanut kritiikkiä vaalipettymyksestä. Trump pyrkii vierittämään syytä Mitch McConnellin niskoille.

Yhdysvalloissa republikaaninen puolue on valintojen ja tulevaisuuttaan koskevien päätösten edessä, kirjoittavat muun muassa CNN ja The New York Times.

Yhdysvaltain välivaaleissa senaatin enemmistö on nyt ratkennut demokraateille, kun taas republikaanit sai enemmistön kongressin alahuoneesta. Vaalitulos on republikaaneille pettymys, sillä puolueen toiveissa oli enemmistö kongressin molemmissa osissa eli sekä edustajainhuoneessa että senaatissa.

Myllerryksen juurisyy on ex-presidentti Donald Trump. NY Timesin mukaan republikaanit joutuvat valitsemaan puoliaan, kun Trumpin odotetaan haluavan puolueen presidentinvaaliehdokkaaksi. Presidentinvaalit käydään vuonna 2024.

Lehtitietojen mukaan Trumpin tukijat edustajainhuoneessa painostavat muita republikaaneja Trumpin taakse, kun samalla Trumpin senaattoritukijat yrittävät pistää kapuloita rattaisiin senaatin vähemmistöjohtajana ennen vaaleja toimineelle Mitch McConnellille.

Johtohahmo. Republikaanien johtoon kuuluva Mitch McConnell hakee jatkoa senaatin vähemmistöjohtajana. Kuva: Rod Lamkey

CNN:n mukaan Trump yrittää vierittää syyn vaalipettymyksestä McConnellin harteille. Trump itse on saanut osakseen kritiikkiä, sillä hänen tukemansa ehdokkaat menestyivät välivaaleissa huonosti.

Osa republikaaneista haluaa nyt siirtää keskiviikkoaamuksi suunniteltua valintaa puolueen johtajasta senaatissa. McConnell hakee pestilleen jatkoa.

Edustajainhuoneen republikaanisen vähemmistöryhmän johtajana toiminut Kevin McCarthy joutuu puolestaan vastakkain oikealta laidalta tulevan kapinan kanssa yrittäessään päästä nyt edustajainhuoneen puhemieheksi, CNN ja NY Times kirjoittavat. Kapinoitsijat ovat Trumpin tukijoita, jotka yrittävät painostaa edustajainhuoneen työhön liittyvä vaatimuksiaan läpi, CNN kertoo.

Sekä McConnell että McCarthy kuuluvat republikaanisen puolueen johtoon, ja nyt Trumpin tukijat yrittävät siis lehtitietojen mukaan kampittaa molempia.

Kapina. Kevin McCarthylla on vastassa kapinointia oikealta laidalta. Trumpin tukijat uhkaavat vetää tukensa pois McCarthylta. Kuva: EPA/WILL OLIVER

Moni republikaanivaikuttaja on välivaalien jälkeen antanut suoraa ja julkista kritiikkiä Trumpia kohtaan. Nyt säröjä näkyy jopa Republikaanien kansallisessa komiteassa eli suomalaisittain sanottuna puoluehallituksessa, joka on tähän asti ollut Trumpin järkähtämätön tukija, NY Times kirjoittaa. Puoluehallitus on puolueen johtava elin, johon kuuluu 168 jäsentä.

LUE MYÖS Republikaanit ottamassa demokraateilta vallan – mutta ainoa selvä voittaja on Trumpin haastajaehdokas

Trumpista ”on tullut haitta”, kuvasi esimerkiksi komitean jäsen Andy Reilly.

Floridan kuvernööri Ron DeSantis otti välivaaleissa komean voiton, mikä on herättänyt keskustelua siitä, että DeSantis voisi haastaa Trumpin presidenttiehdokaskisassa.

Republikaaneilla on nyt edessään useita kokouksia suljettujen ovien takana, kun puolueen on päästävä eteenpäin vaalipettymyksen jälkeen.

Trump on puolestaan sanonut aikovansa tehdä ”erittäin suuren ilmoituksen” 15. marraskuuta.

LUE MYÖS: