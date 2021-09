Kuva: Outi Järvinen

Valtava kannabiskeskustelu räjähti vihreiden puoluekokouslinjauksesta, että kannabis tulisi laillistaa Suomessa.

Laillistamiskeskustelu on saanut julkisessa keskustelussa todella suuret mittasuhteet. Aihe on tunteita herättävä.

Todellisuus kuitenkin on se, että ensinnäkään mikään muu eduskuntapuolue ei kannata kannabiksen laillistamista. Asia ei siis ole etenemässä, kun kyseessä tuskin on mikään kynnyskysymys vihreille. Tähän liittyen on hyvä toisekseen huomata, että vihreät itsekin on erittäin jakautunut asian suhteen. Äänestys – jossa vastakkain olivat puoluejohdon kannattama dekriminalisaatio eli käytön rangaistavuuden poisto sekä puoluekokousaloite laillistamisesta – oli äärimmäisen tiukka. Kannat asiaan eroavat myös tuoreessa puoluejohdossa, kuten Uusi Suomi on kertonut.

Vihreiden tuore varapuheenjohtaja Atte Harjannekin on todennut, että vihreät tavoittelee ensi askeleena kannabiksen käytön dekriminalisaatiota.

Puoluekokouslinjallaan vihreät joka tapauksessa kaappasi ilmatilan julkisessa keskustelussa. Onko koko kannabiskeskustelu siis paljon melua tyhjästä?

Ei välttämättä. On hyvä, jos painopiste siirtyy huumeriippuvuuksien ennaltaehkäisyyn ja riippuvaisten hoitoonohjaukseen.

Esimerkiksi laillistamisaloitetta Harjanne ja keskustan kansanedustaja Mikko Kärnäkin ovat yhtä mieltä siitä, että huumepolitiikasta pitää keskustella Suomessa. Keskusta suhtautuu jyrkän kielteisesti kannabiksen laillistamiseen.

Kaksi veljeään huumeisiin menettänyt, kaikkia lievennyksiä kannabislinjaan vastustava keskustan kansanedustaja Hanna-Leena Mattila nosti esiin Uuden Suomen haastattelussa taannoin, että huumeriippuvaisten hoitoon pääsyssä on isoja ongelmia Suomessa.

Huumepolitiikan löyhentämistä vastustavan kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaa toteaa, että ”nykyinen lainsäädäntö mahdollistaa rangaistuksen tuomitsematta jättämisen vähäisissä tapauksissa tai hoitoon ohjauksen yhteydessä”. Hän tuo myös esiin, että poliisi voi ohjata huumeista kiinni jääneen hoitoon.

Tekemistä silti riittää Suomessa. Uuden Suomen haastattelema pitkän linjan asiantuntija Kaarlo Simojoki sen sanoi: Ihan ensimmäiseksi olisi laitettava palvelut ja hoitoonohjaus kuntoon. Vaikka poliisi haluaisi ohjata huumeriippuvaisia hoitoon, palveluita ei ole.

Simojoen asiantuntevista kommenteista piirtyy tyly kuva Suomen nykyjärjestelmästä. Huumeriippuvaisten perusoikeudet eivät toteudu yhdenvertaisesti Suomessa.

Kirjoittaja on Uuden Suomen päätoimittaja.