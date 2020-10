Kuvassa yksi Oatlyn kirjassa myytiksi väitetyistä lauseista. Kaikkiaan kirjasessa on 20 "maitomyyttiä”.

Ruotsalainen kaurajuomavalmistaja Oatly haluaa korjata käsitystä maitomyytit-kampanjansa kohderyhmästä.

Yhtiön Suomen myyntijohtaja Niina Kahra kertoo, että kampanjalla tavoitellaan lasten vanhempia, eikä 6–12-vuotiaita lapsia, joiden kotitalouksiin kirjanen on lähetty.

Oatly halusi myös Talouselämän korjaavan aiemmasta jutustaan lauseen, jossa kerrottiin, että ”Oatlyn lapsille suunnatussa kirjassa on 20 myytiksi väitettyä väitettä maidosta”.

Oatlyn Helsingin Sanomien (HS 26.10) etusivulla julkaisemassa mainoksessa kuitenkin todetaan näin:

”Lähetämme kirjasen noin 250 000 suomalaiseen kotitalouteen, joissa on 6–12-vuotiaita lapsia. Lähetämme sen juuri tälle ikäryhmälle, koska ajatukset maidosta juurrutetaan mieliin jo varhain.”

Oatlyn mainoksessa siis todetaan, että kirjanen lähetään nimenomaan lapsille ja juuri sen takia, että heidän ajatuksiinsa pystytään vaikuttamaan jo varhaisessa iässä.

”Minun pitää käydä keskustelu copywriterimme kanssa”

Oatlyn Kahra kertoo, että yhtiö halusi korjata väitteen, koska kampanja on suunnattu lasten vanhemmille, ei lapsille.

"En ole huomannut, että se on kirjoitettu juuri tuolla tavoin. Minun pitää käydä keskustelu copywriterimme kanssa, joka tämän on kirjoittanut."

”Kyllähän ne lapset sitä kirjasta varmasti lukevat. Mutta me haluamme keskustella vanhempien kanssa, koska he tekevät ostopäätökset. Se on se koko ajatus”, hän sanoo.

Kahran mukaan Oatly on painottanut asiaa koko kampanjansa aikana.

Kovaa kritiikkiä maidolle

Maitokeskustelu lähti liikkeelle viime maanantaina, kun Oatly ilmoitti mainoksessaan lähettävänsä suomalaisiin koteihin kirjan, jossa yhtiö väittää suomalaisten juovan liikaa maitoa ja että se haittaa ilmastoa.

Kirjanen esittelee 20 väittämää maidosta ja kertoo ruotsalaisyhtiön näkemyksen asioiden todellisesta laidasta. Kirjasessa kritisoidaan muun muassa maitoon liittyviä terveysväitteitä, maidon tuotantoa ja lehmien kohtelua.

Valion viestintäjohtaja Helena Karhujoki vastasi joihinkin kirjasen väitteisiin, ja totesi samalla, että ”Oatlyn tyylilleen uskollinen kampanja ei varsinaisesti yllättänyt”.

Karhujoen mukaan voi vaikuttaa siltä, että Valiolla ja Oatlylla on erilaiset tavoitteet.

”Molemmilla yrityksillä on kuitenkin halu lisätä ruuantuotannon ja ruokavalioiden vastuullisuutta sekä kestävyyttä”, hän sanoi.