Tartuntojen jäljittämisessä vaikeuksia. Krista Kiurun mukaan Pietarin-matkalta palanneiden altistuneiden tavoittamisessa on ollut vaikeuksia ja asiaan suhtaudutaan vähätellen.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) korosti maanantaina Ylen A-studiossa Pietarin-matkalta palanneiden vastuuta koronavirustartuntojen leviämisen ehkäisyssä.

”Kun tartuntatautiviranomaiset soittavat, on olennaista, että vastataan puhelimeen ja otetaan kaikki mahdollisuudet käyttöön, että saadaan tämä soppa selvitettyä.”

”Meillä on vaikeuksia tavoittaa ihmisiä, ja vähätellen suhtaudutaan tähän asiaan”, Kiuru sanoo.

Suomen koronatilanne on tällä viikolla heikentynyt nopeasti. Uusia tartuntoja on havaittu erityisesti Pietarissa matkailleilla ja valtaosassa on kyse poikkeuksellisen herkästi leviävästä delta-variantista.

Kiuru ei lähde ottamaan kantaa siihen, kenen virheen takia tartunnat pääsivät Pietarin-matkustajien keskuudessa leviämään.

”No, eikö tässä maito jo ole kaatunut. Että minä en enää hirveesti lähtisi penkomaan sitä, kenen olisi pitänyt onnistua paremmin.”

”Kyllä täältäkin olisi helppo osoittaa sormella. Mutta fakta on nyt vaan se, että tässä ei enää jälkikäteen auta sanoa, että mitä minä sanoin”, Kiuru toteaa.

Kiurun mukaan vielä on ennenaikaista puhua koronarajoitusten kiristämisestä.

