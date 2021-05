Valtiovarainministeri Matti Vanhasen (kesk) mukaan hallitus ei ole korottamassa polttoaineveroa tällä hallituskaudella liikenteen verotyöryhmän ehdotuksesta huolimatta.

”Tällä hallituskaudella on sovittu yksiselitteisesti, että tällä hallituskaudella ei tehdä muita korotuksia kuin ne, jotka on jo tehty”, Vanhanen sanoi työryhmän raportin julkistustilaisuudessa.

Työryhmä ehdotti polttoaineveron korotusta ja ajoneuvoveron alentamista vastaavasti sekä vuosittaisia indeksikorotuksia polttoaineveroon liikenteen päästöjen vähentämiseksi ja polttoaineveron tason pitämiseksi muun hintakehityksen vauhdissa.

Vanhanen tyrmää myös työryhmän ehdotuksen ajoneuvoveron tasakorotuksesta valtion verotuottojen takaamiseksi fossiilisten polttoaineiden käytön vähentyessä.

”On aivan selvää, että 500 euron korotus ajoneuvoveroon ei ole poliittisesti mahdollista”, Vanhanen sanoo.

”Hätkähdyttävä” lasku verokertymässä

Vanhanen kuvaa liikenteen verokertymän laskua merkittäväksi. Työryhmä arvioi valtion liikenteestä keräämien verotuottojen laskevan 1,7 miljardia euroa vuoteen 2030 mennessä, mikä tarkoittaisi kolmanneksen laskua nykyisestä, jos arvonlisäveroja ei lasketa mukaan.

”Tulevaisuuden näkymä on hätkähdyttävä”, Vanhanen sanoo.

Vanhanen haluaa laittaa liikkeelle selvityksen kilometriperusteisen verokokeilun toimeenpanosta. Liikenteen verotyöryhmän mukaan paikannukseen perustuvan kilometriverotuksen käyttöönotolle ei ole toistaiseksi edellytyksiä.

”Sen verran vaativa harjoitus tämä on, että vuosikymmenen loppu on aikaisin ajankohta saada se käyttöön, ja kansainvälisiä esimerkkejä tarvittaisiin. Sittenkin se on realistisin tapa, jolla voitaisiin päästöttömään suuntaan muuttuvassa liikenteessä huolehtia yhteiskunnan tuloista alueellisesti ja sosiaalisesti oikeudenmukaisesti ja turvata yritysten kilpailukyky”, Vanhanen perustelee.

Lisäksi Vanhanen käynnistää selvityksen 100-prosenttisten biopolttoaineiden verottomuudesta ja poistamisesta biopolttoaineiden jakeluvelvoitteen piiristä. Tämä kasvattaisi hänen mukaansa biopolttoaineiden määrää liikenteessä.

Vanhasen mukaan yhteiskunnan on myös pohdittava, mikä liikenteen verotuksen tulevaisuus on.

”Kannustan, että poliittinen järjestelmä pohtii, voidaanko liikenteestä kerätä jatkossa veroa yhtä paljon taloutta ja ihmisten liikkumista häiritsemättä, niin paljon kuin tämä verotulojen menetys onkin.”