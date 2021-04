Pääministeri Sanna Marinin suosio on tähän asti kannatellut sdp:tä, arvioi tutkija Markku Jokisipilä.

Yle Uutisten tuoreessa kuntavaaligallupissa on keikaus: pääministeripuolue sdp:n kannatus on laskenut 1,5 prosenttiyksikköä edellisestä mittauksesta ja on nyt 18 prosenttia.

Ykkösenä on oppositiopuolue perussuomalaiset 19 prosentin kannatuksella ja kakkosena lähes samanlaisissa lukemissa kokoomus 18,8 prosentilla. Toki ero sdp:hen on molemmilla niukka.

Sdp oli Ylen kuntavaalimittauksessa suosituin puolue tammikuussa.

Vuoden 2017 kuntavaaleissa kokoomus oli suurin puolue 20,7 prosentilla ja sdp kakkonen 19,4 prosentilla. Perussuomalaisten kannatus edellisissä kuntavaaleissa oli 8,8 prosenttia.

Tutkija Markku Jokisipilä Eduskuntatutkimuksesta kommentoi tilannetta Ylen aamuohjelmassa.

Pääministeri Sanna Marinin suosio on kannatellut sdp:tä koko hänen valtakautensa ajan, ”mutta nyt tämä noste näyttäisi olevan ainakin tällä erää ohitse”, Jokisipilä sanoi.

Kaikkien hallituspuolueiden yhteenlaskettu kannatus laskenut kaksi prosenttiyksikköä edellisestä mittauksesta, huomautti Jokisipilä.

