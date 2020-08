Elokuun veronpalautukset on maksettu tänään 1,9 miljoonalle henkilöasiakkaalle, Verohallinto kertoo tiedotteessa.

Niillä jotka eivät ole vielä palautustaan saaneet, on veronpalautuspäivä syyskuun ja joulukuun välisenä aikana. Tilille maksettava veronpalautuksen määrä voi kuitenkin olla eri, mitä verotuspäätöksellä on ilmoitettu.

Oman verotuksensa päättymispäivän sekä veronpalautuksen maksupäivän näkee saamastaan verotuspäätöksestä tai verohallinnon verkkopalvelusta OmaVerosta. Veronpalautuksen maksuajankohta riippuu siitä, milloin asiakkaan verotus on päättynyt. Kaikilla verotus ei ole vielä päättynyt. Heille uusi verotuspäätös tulee lokakuun loppuun mennessä.

Miksi veronpalautus ei tullutkaan tänään tilille?

Jos veronpalautus ei tullut tilille, kannattaa tarkistaa oma tilanne OmaVerosta, tiedotteessa kerrotaan. Sieltä selviää yleisimmät syyt sille, miksi veronpalautusta ei tullut tilille.

Veronpalautusta on käytetty verojen maksuksi.

Veronpalautusta käytetään verojen maksuksi verotuksen päättymispäivästä lähtien seuraavan kuun 4. päivään asti. Veronpalautusta käytetään maksamatta oleviin veroihin heti verotuksen päätyttyä sekä erääntyviin veroihin niiden eräpäivänä. Esimerkiksi elokuussa veronpalautustaan odottavien palautusta on voitu käyttää mahdollisille aiemmille veroveloille jo kesäkuussa sekä 1.7. erääntyneeseen perintöveroon sen eräpäivänä. Jos veronpalautusta on käytetty verojen maksuksi, asiakas on saanut siitä ilmoituksen yhteenvetokirjeessä.

Asiakas on täydentänyt tai korjannut esitäytettyä veroilmoitusta.

Veronpalautuksen määrä ja maksupäivä voivat tällöin muuttua. Jos veronpalautuksen maksupäivä on siirtynyt, siitä saa tiedon uudessa verotuspäätöksessä ja OmaVerossa. Uusi verotuspäätös saapuu lokakuun loppuun mennessä. Jos ottaa käyttöön Suomi.fi-viestit, saa sähköpostiinsa ilmoituksen, kun verotuspäätös löytyy OmaVerosta

Puoliso muutti omaa veroilmoitustaan.

Puolisoiden verotus päättyy aina samaan aikaan ja myös veronpalautuksen maksupäivä on puolisoilla sama. Jos siis puoliso muutti omaa verotustaan, myös toisen puolison veronpalautuksen maksupäivä voi muuttua. Uusi verotuspäätös, jossa muun muassa uusi veronpalautuspäivä kerrotaan, saapuu molemmille puolisoille lokakuun loppuun mennessä.

Verohallinto sai asiakkaan verotusta koskevaa tietoa muualta ja verotus on jatkunut.

Tällöin myös veronpalautuksen määrä ja maksupäivä voivat muuttua.

Oikea tilinumero ei ole Verohallinnon tiedossa.

Jos tili on suljettu eikä uutta tilinumeroa ole ilmoitettu Verohallinnolle tai tilinumeroa ei ole ilmoitettu ollenkaan, veronpalautus maksetaan maksuosoituksena OP:n kautta. Pankki lähettää ilmoituksen, kun veronpalautus on saatavilla Osuuspankin kassapalveluita tarjoavista konttoreista. Jos veronpalautusta ei halua noutaa maksuosoituksena, voi tilinumeron ilmoittaa viipymättä OmaVerossa, jolloin palautus maksetaan tilille noin viiden viikon kuluessa veronpalautuspäivästä..

Asiakkaalla on velkaa ulosotossa.

Ulosottoviranomainen on käyttänyt veronpalautuksen ulosotossa olevien velkojen maksuksi. Asiakas on saanut tästä tiedon ulosottoviranomaiselta.

Veronpalautus on alle 10 euroa.

Jos veronpalautus on alle 10 euroa, sitä ei makseta.

Veroilmoituksia on jäänyt antamatta.

Jos veroilmoitus, kuten arvonlisäveroilmoitus, on unohtunut antaa tai ilmoituksissa on ollut olennaisia puutteita, veronpalautusta ei makseta. Palautus maksetaan, kun ilmoituspuutteet on korjattu.

LUE MYÖS: