Oppositiopuolue kokoomuksen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Elina Valtonen kehottaa hallitusta hintojen nousua rauhoittavaan menomalttiin.

Hallitus kokoontuu keskiviikkona budjettiriiheen. Aiemmin esillä olleet mahdolliset veronkevennykset puuttuvat valtiovarainministeri Annika Saarikon (kesk) budjettiehdotuksesta. Pääministeri Sanna Marin (sd) on kuitenkin todennut olevansa valmis harkitsemaan kevennyksiä, jos ne kohdistettaisiin pieni- ja keskituloisille.

Keskustan eduskuntaryhmä kertoi viime viikolla olevansa valmis maltillisesti alentamaan tuloveroa suomalaisten ostovoiman turvaamiseksi ja talouden kasvun jatkumisen tukemiseksi. SDP:n eduskuntaryhmä ehdotti tuloverojen kevennystä ”oikeudenmukaisesti kohdennettuna”.

Kokoomus puolestaan on vaatinut miljardin veronkevennyksiä.

”Hallitus ei kuulemma halua alentaa veroja, ettei se kiihdyttäisi inflaatiota. Marinin porukka haluaa siis johdonmukaisesti käyttää ihmisten rahat heidän puolestaan. Tämän hallituksen aikana julkista kulutusta on lisätty kestämättömästi ja samalla ihmisten vapaus päättää rahoistaan on oleellisesti kaventunut,” Valtonen arvostelee tiedotteessa ja vaatii hallitusta pidättäytymään hintojen nousua kiihdyttävästä menolisäyksistä.

“Nykyisen kovan hintojen nousun yksi keskeinen tekijä tietenkin on Putinin sota. Toinen on pitkään jatkunut kevyt rahapolitiikka ja laaja valtioiden elvytys. Niin USA:ssa, EU:ssa kuin Suomessa on lisätty julkisia menoja, joka kiihdyttää hintojen nousua.”

Erityisesti energian hinta on ollut kovassa nousussa.

Valtonen kritisoi linjattuja menonlisäyksiä

Valtonen muistuttaa, että hallitus on jo lisännyt julkisia menoja kuluvalle ja tulevalle vuodelle. Valtosen mukaan hallitus päätti nostaa budjettikehyksiä 500 miljoonalla eurolla kuluvalle vuodelle ja varautumisen ministerityöryhmä päätti lisätä kehyksien ohi menoja yli 800 miljoonalla eurolla.

Hallitusohjelman mukaiseen kehyssääntöön sisältyvä poikkeusolojen mekanismi otettiin käyttöön keväällä 2020. Se mahdollistaa 500 miljoonan euron käyttämisen kertaluonteisiin menoihin vuosina 2021 ja 2022. Hallitus päätti huhtikuussa 850 miljoonan euron vihreän siirtymän paketista, joka on kehyspoikkeaman piirissä. Paketilla vahvistetaan Suomen energiaitsenäisyyttä, irrottaudutaan fossiilisen energian käytöstä ja vauhditetaan puhtaita investointeja. Hallitus päätti tuesta esimerkiksi sähkö- ja biokaasuliikenteeseen, öljy- ja kaasulämmityksestä luopumiseen, vetyhankkeille ja tuulivoiman vauhdittamiseen.

“Hallituksen jakopolitiikka kiihdyttää inflaatiota paljon enemmän kuin kokoomuksen vaihtoehto, jossa on mukana myös veroale. Esimerkiksi varautumisen ministerityöryhmän menolisäykset osuvat sellaisiin kohtiin, joissa hintojen nousu on nopeaa jo valmiiksi. Kuvaavaa on, että valtio tukee sähköautojen kysyntää, joka jo valmiiksi on pilvissä.”

Kritiikkiä suoraan Saarikolle

Valtosen mukaan rahat sosiaaliturvajärjestelmän kehittämiseen ja vihreään siirtymään voidaan löytää rahat budjetin sisältä. Tavallisesti valtiovarainministeri on ollut vastuun ja vakaan taloudenpidon tiukin puolustaja, hän katsoo. Valtiovarainministeri Saarikko edustaa nyt hänen mielestään täysin toisenlaista linjaa.

“Tällä kertaa valtiovarainministeri aloitti itse huutokaupan. Hallituspuolueet ovat väläyttäneet rintamalisiä lukuun ottamatta melkeinpä kaikkien tulonsiirtojen korottamista. Vaara hintojen paisumista kiihdyttäville menolisäyksille on todellinen. Pelkästään keskustan ehdotuksien hintalappu on satoja miljoonia. Saa nähdä kasvattavatko vasemmistopuolueet ensi vuoden alijäämää tulevassa riihessä entisestään.”

Saarikon suusta kuultiin ensimmäisiä ehdotuksia ihmisten tilanteen helpottamiseksi kovassa inflaatiossa. Saarikko on ehdottanut yhden kuukauden ylimääräisen lapsilisän maksamista tänä vuonna. Ehdotusta on kritisoitu siitä, että se kohdistuu myös hyvätuloisille lapsiperheille.

Keskustan elinkeinoministeri Mika Lintilä puolestaan on ehdottanut sähkön arvonlisäveron alentamista, joka on saanut vastaavaa kritiikkiä, sekä asumistuen korottamista. Hän on puhunut ”sosiaaliturvapaketista”.

Esimerkiksi pääministeripuolue SDP:n on ehdottanut myös varhaiskasvatusmaksujen alentamista ja etuuksien tarkistamista kaikkein pienituloisimmille.

