Koko Suomessa sairastavuus on vähentynyt 2000-luvulla, mutta maan sisällä on yhä suuria eroja ja esimerkiksi syöpien määrä on kasvanut viime vuosina, selviää tuoreesta THL:n julkaisemasta sairastavuusindeksistä.

Hyvinvointialueittain tarkasteltuna ero sairaamman Itä-Suomen ja terveemmän Länsi-Suomen välillä on yhä voimissaan. Sairastavuusindeksin mukaan sairaimmat suomalaiset asuvat Pohjois-Savossa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Pohjois-Karjalassa. Terveimmät taas pääkaupunkiseudulla ja Pohjanmaalla.

Yli 50 000 hengen kaupungeista sairastavuus oli pienintä Espoossa ja Helsingissä, suurinta Kuopiossa, Oulussa ja Kotkassa. Suurimman sairastavuuden kaupungeissa tuki- ja liikuntaelinsairaudet ja vakavat mielenterveyden häiriöt olivat erityisen yleisiä.

Sairastavuuden erojen taustalla on elinoloihin, elintapoihin, perinnöllisiin tekijöihin ja terveydenhuollon toimintaan liittyviä syitä.

Sairastavuusindeksissä on otettu huomioon seitsemän vakavaa sairausryhmää ja neljä eri painotusnäkökulmaa. Indeksin sisältämät sairausryhmät ovat syövät, sepelvaltimotauti, aivoverisuonitaudit, tuki- ja liikuntaelinten sairaudet, mielenterveyden häiriöt, tapaturmat ja dementia. Nyt päivitetty sairastavuusindeksi perustuu vuosien 2000–2019 tietoihin, joten koronapandemia ei näy tuloksissa.

