Europarlamentaarikko Ville Niinistö (vihr) on tyytyväinen uudesta Euroopan unionin metsästrategiasta.

Euroopan komissio julkaisi perjantaina uuden metsästrategiansa vuodelle 2030. Aihe on etukäteen herättänyt Suomessa keskustelua siitä, onko EU:lla toimivaltaa metsäkysymyksissä.

Metsästrategian luonnos vuosi julkisuuteen jo aiemmin. Luonnos on jakanut voimakkaasti hallituspuolueiden mielipiteitä ja Ville Niinistö on näkyvästi puolustanut strategiaa. Vastaavasti keskustan ja sdp:n riveissä on esiintynyt vastustusta strategiaa vastaan.

”Strategia pitää kiinni lähtökohdasta, jossa metsien käytön on oltava ekologisten ja ilmastonsuojelun reunaehtojen sisällä. Hyvä! Niinistö kommentoi Twitterissä.

”Vanhojen metsien suojelu ja EU-laki metsien käytön monitoroinnista varmistaa tämän toteutumista kaikissa EU-maissa”, Niinistö jatkaa.

Metsästrategia on luonteeltaan visio ja linjapaperi. Se ei ole lainsäädäntöä. Komission esitys siirtyy seuraavaksi jäsenmaiden neuvoston ja Euroopan parlamentin käsittelyyn. Molemmat instituutiot ovat ottaneet strategiaan jo ennakoivasti kantaa.

Komission mukaan EU:n uusi metsästrategia auttaa EU:ta täyttämään eurooppalaisen ilmastolain mukaisen sitoumuksensa lisätä hiilen poistoa ilmakehästä luonnollisten hiilinielujen kautta.

”Pidän myös hyvänä, että strategia korostaa metsätalouden hyötyjä yhteiskunnalle kunhan se tavoittelee koko ajan parempaa ympäristövastuuta, pitempikestoisia tuotteita, jalostusarvoa ja resurssiviisautta. Tämä on yhteinen tavoite, josta kaikki hyötyvät. Se lisää alan hyväksyntää”, Niinistö kommentoi.

Niinistön mukaan on myös tärkeää, että strategia muistuttaa metsien monista hyödyistä: se korostaa luontomatkailun ja virkistyskäytön arvoa, jota edistettävä luonnon ehdoilla.

”Puu ei ole vain raaka-aine, vaan metsä on enemmän. Puulla on arvoa luonnon itseisarvon lisäksi myös taloudelle metsässä.”

Lopuksi Niinistö toteaa, että verrattuna luonnokseen komissio ei heikennä tai poista mitään sen ympäristötavoitteista.

”Se on vain täsmentänyt (tarkoituksellisten) väärinymmärrysten ja turhan huutelun ehkäisemiseksi toimivaltajakoa ja sitä mitkä varsinaisia esityksiä.”