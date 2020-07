Keskustelu EU:n elvytyspaketista on käynyt Suomessa kiivaana EU-johtajien viime tiistaina saavuttaman sovun jälkeen.

Asiaa on tarkasteltu myös perustuslain ja Suomen neuvottelumandaatin näkökulmasta, ja pääministeri Sanna Marinista (sd) on kanneltu myös oikeuskanslerille.

Keskustelu huipentui torstaina perussuomalaisten vaatimukseen kutsua eduskunta koolle istuntotauolta. Vaatimus kuivahti, kun puhemies Anu Vehviläinen (kesk) ilmoitti, ettei aio kutsua eduskuntaa koolle. Myöskään muut oppositiopuolueet kokoomus ja kristillisdemokraatit eivät yhtyneet vaatimukseen.

Oppositiosta on kuitenkin kuultu laajempaa kritiikkiä EU:n elvytyspakettia koskevasta prosessista. Myös jotkut asiantuntijat ovat kiinnittäneet siihen huomiota. Eurooppaoikeuden professori Päivi Leino-Sandberg on kritisoinut aiemmin hallitusta ja suuren valiokunnan toimintaa perustuslakivaliokunnan kannan ohittamisesta.

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti totesi Uudelle Suomelle, että prosessi ennen EU:n huippukokousta on Suomessa mennyt perustuslain puitteissa. Pöystin mukaan eduskunnassa arvioidaan aikanaan neuvottelutulosta, kuten myös unionin säädösehdotuksia. Hänen mukaansa perustuslain kannalta olennaista on nähdä, miten linjaukset kirjataan unionin säädökseen.

Nyt asiaa kommentoi kokoomuksen kansanedustaja ja perustuslakivaliokunnan jäsen Wille Rydman. Hän muistuttaa, että EU:n elpymissuunnitelma tulee vielä eduskunnan käsittelyyn ja perustuslakivaliokunta joutuu arvioimaan sitä suhteessa aiempaan kannanottoonsa aiheesta.

”Olennaista on kysymys siitä, muuttuiko komission esitys huippukokouksessa siinä määrin olennaisesti, että perustuslakivaliokunnan esille nostamat valtiosääntöiset ongelmat olisivat tulleet ratkaistuiksi ja että Marinin voitaisiin katsoa neuvotteluissa toimineen sen oikeudellisen mandaatin puitteissa, joka hänellä pääministerinä perustuslakivaliokunnan kannanoton pohjalta oli”, Rydman kirjoitti blogissaan viime viikolla.

”Pari sanaa prosessista”

Lauantaina Rydman palasi vielä prosessiin ja huomautti, että Suomen perustuslain tulee ohjata hallituksen kannanmuodostusta myös EU-lainsäädännön suhteen.

”Vielä pari sanaa itse prosessista. Perustuslakivaliokunta on ns. portinvartijavaliokunta. Se ei arvioi sitä, onko jokin esitys hyvä, huono, kannatettava tai vastustettava. Se antaa vain juridisen arvionsa siitä, mahtuuko esitys ylipäätään läpi perustuslakimme raameista. Perustuslakivaliokunnan kantojen asianmukainen huomiointi on oikeudellinen velvollisuus, joka koskee yhtä hyvin hallitusta kuin eduskunnan muita valiokuntia”, Rydman kirjoitti Facebookissa lauantaina.

Rydman muistuttaa, että perustuslakivaliokunta antoi 12.6. yksimielisen lausuntonsa, jonka mukaan "valtioneuvoston ei tule edellä esitetyistä valtiosääntöoikeudellisista syistä toimia EU-sääntelyn valmistelussa siten, että Suomi sitoutuisi edistämään tai hyväksymään unionin ehdotettua lainanottoa ja jäsenvaltion siihen kytkeytyvää vastuuta avustusmuotoisista tukivälineistä”. Edelleen valiokunta totesi pitävänsä edellä esitetyillä perusteilla ”kokonaisarvionaan perustuslain kannalta erityisen ongelmallisena tukivälineeseen liittyvää avustusmuotoista elpymisrahoitusta”.

Rydman painottaa, että kokouksessaan 14.7. perustuslakivaliokunta totesi pöytäkirjamerkinnässään "toistavansa kaiken" aiemmassa lausunnossaan sanomansa. Edelleen valiokunta totesi Rydmanin mukaan ”hyvin ehdollisesti”, että neuvoston oikeuspalvelun lausunto aiheesta "vähentää alustavan arvion mukaan jonkin verran" perustuslakivaliokunnan oikeudellisia huolia, mutta että tämä "riippuu siitä, miten neuvotteluissa tosiasiassa huomioidaan oikeuspalvelun esittämät korjaus- ja täydennystarpeet" ja että ehdotusten "valtiosääntöoikeudellinen arviointi on mahdollista tehdä vasta tämän jälkeen".

”Toisin kuin on yritetty väittää, valiokunta ei heinäkuisissa kokouksissaan lieventänyt aiemmin sanomaansa. Uutta lausuntoa ei annettu, ja pöytäkirjamerkinnässään 14.7. valiokunta nimenomaisesti totesi ’toistavansa kaiken’, mitä oli edellisessä lausunnossaan sanonut. Valtiosääntötulkintojen suhteellisen pysyvyyden kannalta olisikin mahdotonta, että valiokunnan kanta muuttuisi kuukauden välein”, Rydman kirjoitti viime viikolla blogissaan.

Myös julkisoikeuden apulaisprofessori Pauli Rautiainen on nähnyt jokseenkin ongelmallisena sen, että perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä (sd) on häivyttänyt valiokunnan kannasta viestiessään sen, että valiokunta pysytti kaikki aiemmin esittämänsä valtiosääntöoikeudelliset reunaehdot Suomen neuvottelijoille.

Suuri valiokunta linjasi puolestaan 16. heinäkuuta, että "elpymispaketin perussopimusmukaisuuteen liittyvät huolet ovat siten väistyneet, että Suomen ei ole syytä pitää näitä huolia esteenä jatkoneuvotteluille". Rydman huomauttaa, että EU-asioiden suuri valiokunta on puhtaasti poliittinen valiokunta, jossa ratkaisut tehdään äänestämällä.

”Oppositiopuolueet esittivät vastaesityksissään perustuslakivaliokunnan kannanottojen kattavampaa huomiointia, mutta hallituspuolueet äänestivät kyseiset esitykset kumoon. Kiinnostava yksityiskohta on sekin, että suuri valiokunta päätti olla kuulematta aiheesta vakioasiantuntijaansa, eurooppaoikeuden professori Päivi Leino-Sandbergiä, jonka kanta asiaa kohtaan tiedettiin hyvin kriittiseksi”, Rydman toteaa.

Samaan asiaan on kiinnittänyt huomiota myös apulaisprofessori Rautiainen, joka totesi, ettei keskustelua seurannut voi välttyä ajatukselta, että nyt politikoidaan sillä, keitä asiantuntijoina kuullaan.

Rydman korostaa, että perustuslakivaliokunnan oikeudelliset kannanotot koskevat suurta valiokuntaa yhtä sitovasti ja velvoittavasti kuin kaikkia muitakin valiokuntia ja myös valtioneuvostoa itseään.

"Kysymys siitä, ottivatko suuri valiokunta ja pääministeri Marin perustuslakivaliokunnan esittämät EU:n rahoitusratkaisuja koskevat oikeudelliset reunaehdot asianmukaisella tavalla huomioon, on arviointikysymys, johon en perustuslakivaliokunnan jäsenenä asian käsittelyn tässä vaiheessa voi ottaa kantaa.”

”Yleisesti ottaen totean sen, että koko oikeusvaltioperiaatteen ytimessä on ajatus siitä, että on olemassa perustuslakeja ja valtiosääntöjä, jotka toimivat jarruna sille, etteivät hallitukset enemmistöilläänkään sentään voi tehdä aivan mitä tahansa. Marinin hallitus on oikeutetusti arvostellut sitä, että esim. Puolassa ja Unkarissa tällaisia oikeusvaltiorakenteita on parlamentaarisilla enemmistöillä murrettu. Oikeusvaltioperiaatteen puolustaminen on tärkeää sekä kansainvälisillä areenoilla että kotimaassa”, Rydman toteaa Facebookissa.