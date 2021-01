Donald Trumpia tukevat mielenosoitukset repesivät väkivaltaiseksi mellakoinniksi, kun Trumpin kannattajat tunkeutuivat Yhdysvaltain kongressiin illalla Suomen aikaa.

Kongressi käsitteli presidentinvaalien tuloksen vahvistamista. Istunto jouduttiin keskeyttämään, mutta sitä jatkettiin yöllä Suomen aikaa. Tällä hetkellä tilanne on Washingotnissa taas rauhallinen.

Trumpin seuraaja Joe Biden on kutsunut tapahtunutta kansannousuksi ja samaa termiä käyttävät monet muut viestimet Yhdysvalloissa.

Monet poliittiset johtajat ympäri maailmaa ovat tuominneet tapahtuneen. Myös pääministeri Sanna Marin (sd) ja presidentti Sauli Niinistö ovat kommentoineet tapahtumia.

”Joka hetki tuo nyt Washingtonista uutta mahdotonta: meneillään on uskomaton demokratian painajainen. Rohkaisevaa on, että vastuuntuntoisia on yli puoluerajan”, Niinistö tviittasi illalla.

Presidentti kommentoi tapahtumia Ylelle puolenyön aikoihin hämmentyneenä. Hänen mielestään Yhdysvaltain demokratia sai aikamoisen kolhun. Hänen silmiinsä tapahtunut ei kuitenkaan näyttänyt vallankaappauksen yritykseltä, josta myös on osin puhuttu Yhdysvaltain mediassa.

”Ei se ehkä ihan siltä näyttänyt. Pikemminkin hetkessä syntyneeltä, presidentti Trumpin puheen hengen synnyttämältä toiminnalta. Joukossa toiminta ja tyhmyyskin tiivistyy”, Niinistö kommentoi Ylelle.

”Illan mittaan uutiset olivat toinen toistaan käsittämättömämpiä. On hyvin vaikea ymmärtää, että vanhassa demokratiassa tapahtuu jotain tällaista.”

Pääministeri Marin piti tapahtunutta vakavana.

”Mielenosoittajien tunkeutuminen kongressirakennukseen on erittäin vakava ja huolestuttava asia. Se osoittaa, kuinka tärkeää demokratiaa on puolustaa järkähtämättä”, Marin tviittasi illalla.