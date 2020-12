Myyrmäessä sijaitsevan vantaalaiskoulun tilanne on puhuttanut. Kuvituskuva. Kuvan henkilöt eivät liity tapaukseen.

Koronaa koulussa. Myyrmäessä sijaitsevan vantaalaiskoulun tilanne on puhuttanut. Kuvituskuva. Kuvan henkilöt eivät liity tapaukseen.

Vantaalla Kilterin koulun oppilaat palaavat lähiopetukseen maanantaina, kertoo kaupunginjohtaja Ritva Viljanen. Lukukausi päättyy Vantaan kouluissa jo tiistaina ja joululoma alkaa keskiviikkona.

Syynä lyhyeen palaamiseen on se, että tartuntatautiviranomainen voi määrätä Viljasen mukaan etäopetuksesta vain siltä osin, kuin se on välttämätöntä.

”Tämä aika päättyy siis 20.12.”, Viljanen totesi pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän tiedotustilaisuudessa tänään.

Jo tiistaina Vantaan kaupunki kertoi, että etäopetus jatkuu suunnitellusti sunnuntaihin 20. joulukuuta saakka.

Viljasen mukaan Vantaan kouluissa tilanne on rauhallinen ja hallinnassa tällä hetkellä. Karanteeneja on yhdeksässä koulussa, mutta tartunnan saaneiden ja altistuneiden määrät ovat laskeneet merkittävästi. Tällä hetkellä altistuneita on Viljasen mukaan 372.

Kilterin koulun tilanne on herättänyt paljon keskustelua. Koulussa todettujen useiden koronatapausten takia koulussa testattiin kaikki koulun oppilaat ja koko henkilökunta.

Covid-19-seulonnassa testattiin yhteensä 424 oppilasta ja 76 henkilökuntaan kuuluvaa. Vantaa kertoi tiistaina, että koulussa on nyt todettu viimeisen kuukauden aikana yhteensä 51 tapausta, joista neljä henkilökunnalla ja loput oppilailla.

Kilterin koulu on yläkoulu. Se siirtyi etäopetukseen useiden covid-19-tapausten vuoksi 7. joulukuuta eli yhteensä etäkoulua kertyy pari viikkoa.

Tartuntoja todettiin kaikilla luokka-asteilla ja lähes kaikilla luokilla. Valtaosalla tartunnan saaneista ei ole muuta tartunnanlähdettä tiedossa kuin koulu. Näin ollen koulussa epäillään tapahtuneen useita jatkotartuntoja.

Kaikkien todettujen covid-19-tapausten lähikontaktit kartoitettiin ja altistuneet asetettiin karanteeniin kunnes viimeisimmästä altistumisesta on kulunut 10 vuorokautta.

Vantaan kaupunki totesi tiistaina, että ”koronavirus leviää tällä hetkellä Vantaalla voimakkaasti”.

”Epidemian hidastamiseksi on tärkeää, että kaikki kansalaiset vähentävät sosiaaliset kontaktit vain välttämättömiin ja kodin ulkopuolella liikkuessa huolehtivat turvaväleistä, käsihygieniasta ja maskien käytöstä”, kaupungin tiedotteessa todettiin tiistaina.

Katso täältä koronakoordinaatioryhmän linjaamat rajoitukset ja suositukset, joiden on sittemmin linjattu olevan voimassa 10.1.2021 saakka.