Kansanedustaja, kokoomuksen varapuheenjohtaja Antti Häkkänen ihmettelee perussuomalaisten kantaa, jonka mukaan kuntavaalit tulisi pitää 18. huhtikuuta toisin kuin Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on arvioinut.

Perussuomalaiset on eduskuntapuolueista ainoana vastustanut vaalien siirtämistä.

Puoluesihteereistä koostuva työryhmä päätti oikeusministeriön johdolla siirtää kuntavaalit kesäkuulle pahenevan koronatilanteen takia. Taustalla oli THL:n muuttunut arvio. Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r) on vedonnut siihen, että THL ei enää perjantaina ollut sitä mieltä, että vaalit voitaisiin terveysturvallisesti järjestää huhtikuussa.

”On todennäköisempää että toukokesäkuun vaihteessa epidemia on rauhallisemmassa vaiheessa kuin 18.4 ja että suurempi osa erityisen korkean vakavan tautimuodon ja kuoleman riskin omaavasta väestöstä on suojattu rokotuksien kautta. Tämä edellyttää että epidemiaa on pystytty hallitsemaan siihen asti riittävän tehokkaasti ja että rokotusten toimitukset toteutuvat kuten nyt on arvioitu”, THL toteaa lausunnossaan oikeusministeriölle.

Siirtäminen ”ainoa vastuullinen vaihtoehto”

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan varapuheenjohtaja, entinen oikeusministeri Häkkänen ei ymmärrä perussuomalaisten esittämää kritiikkiä. Hän on samaa mieltä siitä, että tilanteeseen olisi pitänyt varautua tehokkaammin, mutta tässä tilanteessa vaalien siirtäminen oli ainoa vastuullinen ratkaisu.

”En ymmärrä sitä kritiikkiä, että vaalit olisi pitänyt pitää siitä huolimatta, että varautuminen on pettänyt ja tauti kiihtyy. Siitä kritiikistä olen aivan samaa mieltä, että olisi pitänyt varautua paremmin. Mutta maito on jo maassa. Jos vaaliviranomaiset ja terveysviranomaiset sanovat tässä tilanteessa, että varautumista olisi pitänyt tehdä jo aiemmin, nyt tauti kiihtyy, ei ole äänestäjien turvallisuuden kannalta vastuullista järjestää vaaleja, niin miten tällaisessa tilanteessa joku puolue muka sanoo, että silti pidetään viranomaisten suosituksen vastaisesti vaalit? Ainoa vastuullinen vaihtoehto on siirtää vaaleja”, Häkkänen sanoi eduskunnan kyselytunnilla torstaina.

Oikeusministeri Henriksson lupasi kyselytunnilla, että niin äänestäjien kuin vaalivirkailijoiden turvallisuus paranee merkittävästi kesäkuun vaaleissa nyt, kun on paremmat mahdollisuudet ehtiä tehdä kaikki ajoissa. Hallitus päätti jo aiemmin, että kotiäänestystä hoitavat vaalivirkailijat rokotetaan. Lisäksi kunnille varataan luvattua enemmän rahaa. Ilman siirtopäätöstä olisi Henrikssonin mukaan ollut olemassa riski vaalien epäonnistumiselle.

Henriksson: Myös Ranska ja Italia siirtävät vaaleja

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho penäsi oikeusministeriltä, ymmärtääkö tämä epäonnistuneensa tehtävässään ja millaisia johtopäätöksiä tämä aikoo asiasta tehdä. Halla-aho on painottanut, että Suomen vaaliensiirtopäätös on kansainvälinen poikkeus tänä vuonna, vaikka pandemian alussa muissakin maissa siirrettiin vaaleja.

Henriksson kertoi, että hänellä on tuoretta tietoa Euroopasta.

”Minulla on ihan tuoretta tietoa: Ranska on nyt siirtämässä omia aluevaalejaan. Ranska siirtää maaliskuun aluevaalit kesäkuuhun. Saattaa olla niin, että 13. ja 20. kesäkuuta pidetään myös Ranskassa aluevaalit. Toinen tieto, mikä minulle on äskettäin tullut, on se, että myös Italia on päättänyt siirtää paikallisvaalejaan. Tämä on aivan tuoretta tietoa. Italian paikallisvaalit, jotka olisivat toukokuussa, on päätetty siirtää syksylle. Elikkä Suomi ei ole missään nimessä yksin. Tämä muuntovirus leviää ihan toisella tavalla kuin se virus, mikä meillä oli viime vuonna”, Henriksson sanoi.

Sanna Marin: Oikeusministerillä täysi luottamus

Pääministeri Sanna Marin (sd) totesi, että Suomessa on hoidettu ensimmäinen aalto ja toinen aalto ja nyt on pidettävä huolta siitä, että myös kolmannen aallon hoitaminen onnistuu.

”Oikeusministeri Henrikssonilla on minun täysi luottamukseni, ja hän on toiminut tässä tapauksessa asiallisesti parlamentaarisessa yhteistyössä kaikkien eduskuntapuolueiden kanssa. Minun mielestäni ministeri Henriksson ei ole epäonnistunut. Hän on toiminut tässä tilanteessa vastuullisesti ja hoitanut tehtävänsä mallikkaasti”, Marin totesi kyselytunnilla.