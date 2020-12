Vaasa reagoi koulujen korona-altistumisiin siirtämällä kaikki yläkoulut ja Vamian Sampo-kampuksen etäopetukseen maanantaista 14.12. lähtien.

Vaasan kaupunki kertoi sunnuntaina tiedotteessaan, että Variskan koulun oppilaalla on todettu koronavirustartunta ja mahdollisia altistuneita on koulussa yli 60. Kaikkien Variskan koulun oppilaiden ja koko opetushenkilökunnan toivotaan noudattavan omaehtoista karanteenia.

Lisäksi Vamialla on todettu koronatartunta valmentavan koulutuksen aikuisten ryhmässä. Altistuneita on 20 ja myös nuorten ryhmä on asetettu karanteeniin.

”Kaikki yläkoulut sekä Vamian Sampo-kampus siirtyvät etäopetukseen 14.12. lähtien joululomaan saakka”, Vaasan kaupunki kertoo.

Variskan koulun henkilökuntaa, karanteeniin määrättyjen oppilaiden sekä koko koulun oppilaiden huoltajia on tiedotettu tapahtuneesta. Karanteenissa on yhteensä yli 60 henkilöä.

”Koronatilanne on heikentynyt merkittävästi, sillä tartunnat ovat Vaasassa jälleen nousussa. Teemme nyt kaikkemme, että saisimme nämä tartuntaketjut pysäytettyä. Siksi päätimme tänään varautumisen johtoryhmässä, että kaikki yläkoulut sekä Vamian Sampo-kampus siirtyvät etäopetukseen huomisesta 14.12. lähtien lukukauden loppuun saakka. Tällä toimenpiteellä pyrimme myös siihen, että kevätlukukausi voisi alkaa normaalissa lähiopetuksessa”, kertoo kaupunginjohtaja Tomas Häyry tiedotteessa.

”Koska Variskan koulussa altistuneiden määrä on suuri, vetoamme kaikkiin karanteeniin asetettujen altistuneiden lisäksi myös kaikkiin Variskan koulun oppilaisiin ja opetushenkilökuntaan, että he noudattaisivat omaehtoista karanteenia. Eli kaikkea kanssakäymistä kodin ulkopuolella pitää välttää”, neuvooo Vaasan kaupungin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Heikki Kaukoranta.

Etäopetus koskee Variskan koulun, Onkilahden yhtenäiskoulun, Merenkurkun koulun, Borgaregatans skolanin ja Savilahden yhtenäiskoulun vuosiluokkia 7-9 sekä Vamian Sampo-kampusta. Muissa kuin Variskan yläkouluissa tarjotaan edelleen lähiopetusta erityisen tuen oppilaille. Myös kouluruokailu on tarjolla kaikilla halukkaille koulujen ruokasalissa, ”mutta kouluun tulevien on tärkeää muistaa maskien käyttö, turvavälit ja käsihygienia, jotta tartuntoja ei tule lisää”.

Vaasa painottaa tiedotteessaan maskien käytön tärkeyttä. Erityisesti kaupunki vetoaa nuoriin, ”sillä yläkouluissa maskien käyttö on vähentynyt huolestuttavasti”.

”Haluamme vielä muistuttaa kaikkia vaasalaisia siitä, että nyt on erittäin tärkeää vielä jaksaa käyttää maskia, huolehtia turvaväleistä ja käsihygieniasta. Huolehtimalla itsestämme huolehdimme toisista”, kaupunginjohtaja Häyry sanoo.

Vaasan koronatilanne ryöpsähti huolestuttavasti syksyllä, mutta tilanne saatiin hallintaan voimakkain rajoitustoimin.

Raisiossa esitys laajasta etäopetuksesta

Raisiossa perusopetusta esitetään siirrettäväksi etäopetukseen 16.12.-19.12.2020 väliseksi ajaksi. Etäopetus koskisi perusopetuksen luokka-asteita 4-9. Esiopetus ja luokka-asteet 1-3 olisivat edelleen lähiopetuksessa, kaupunki tiedottaa.

Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä totesi 11. joulukuuta, että koronavirustaudin tapausmäärät nousevat Varsinais-Suomessa juuri nyt jyrkästi. Koronakoordinaatioryhmä suositti, että kunnat harkitsevat tartuntojen ennaltaehkäisemiseksi etäopetukseen siirtymistä.

”Myös Raision tartuntataudeista vastaava lääkäri, johtava ylilääkäri Arto Raassina suosittaa, että Raisiossakin siirrytään etäopetukseen perusopetuksessa. Raision lukio on siirtynyt etäopetukseen jo aiemmin”, Raisio kertoo.

Kaupungin pandemiajohtoryhmä on päättänyt esittää kaupunginhallitukselle tartuntatautilain §58 perusteella ennakoivasti terveysturvallisuuden takaamiseksi siirtymistä etäopetukseen. Raision kaupunginhallitus tekee päätöksen asiasta maanantaina.

Erityisen tuen tarpeessa olevilla oppilailla olisi yhä oikeus lähiopetukseen, ja myös etäopetuksessa olevilla oppilailla on mahdollisuus saada kaupungin ateriapalveluiden valmistamaa noutoruokaa.

