Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson (kok) katsoo Turkin asettavan mahdottomia vaatimuksia Ruotsin Nato-jäsenyydelle.

”Turkki on nähnyt, että me teemme sen, minkä olemme sanoneet tekevämme, mutta he sanovat myös haluavansa asioita, joita me emme voi emmekä halua antaa. Ratkaisu on nyt Turkin käsissä”, Kristersson sanoo Sälenin turvallisuuskonferenssissa Ruotsissa.

Samalla Ruotsin pääministeri kuitenkin painottaa olevansa ”vakuuttunut” siitä, että Turkki ratifioi Ruotsin Nato-jäsenyyden.

Suomen ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) totesi omassa puheessaan ruotsalaisyleisölle, että Suomi ja Ruotsi ovat hakeneet yhdessä Nato-jäsenyyttä ja myös liittyvät yhdessä puolustusliittoon.

Puheensa jälkeen pitämässään tiedotustilaisuudessa Kristersson viittasi täsmällisemmin Turkin vaatimuksiin henkilöiden luovuttamisesta Turkkiin. Kristersson täsmensi, ettei Ruotsi aio luovuttaa Ruotsin kansalaisia Turkkiin.

”On hyvin tunnettua, että (Madridissa tehdyn Suomen, Ruotsin ja Turkin) yhteisymmärrysasiakirjan ulkopuolelta Turkki nimeää silloin tällöin yksilöitä, joita se haluaa luovutettavan Ruotsista. Me olemme toistuvasti vastanneet, että kyse on meidän lainsäädännöstämme, josta me päätämme. Ruotsin kansalaisia ei koskaan luovuteta”, Kristersson sanoo.

Aiemmin sunnuntaina ulkoministeri Haavisto arvioi Uudelle Suomelle, että paine Turkkia kohtaan kasvaa.

Ruotsissa nousi aiemmin kohu ulkoministeri Tobias Billströmin (kok) Turkin medialle antamasta haastattelusta, jossa Billström kertoi, että Ruotsi aikoo kieltää terroristijärjestöjen lippujen heiluttamisen lailla. Haastattelussa hän vahvisti, että Ruotsi pitää myös kurdijärjestö PKK:ta terroristijärjestönä.

Tiedotustilaisuudessaan Kristersson ei ottanut suoraan kantaa, aikooko Ruotsi kieltää terroristijärjestöjen lippujen heiluttamisen.