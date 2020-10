Brexit on jälleen EU-johtajien agendalla, kun päämiehet ja -naiset kokoontuvat tänään torstaina huippukokoukseen Brysseliin. Suomea edustaa pääministeri Sanna Marin (sd).

Alunperin Britannian ja EU:n välisen jatkosopimuksen piti olla valmis ennen huippukokousta niin, että kokouksessa olisi voitu hyväksyä se. Britannian pääministeri Boris Johnson oli myös uhannut, että hänelle 15. lokakuuta on takaraja, johon mennessä sopimuksen tulee olla neuvoteltu.

Neuvottelut uudesta kauppasuhteesta ovat polkeneet paikoillaan, mutta osapuolet eivät näytä olevan lopettamassa neuvotteluja.

On selvää, että EU pysyy neuvottelupöydässä viimeiseen asti eikä unionin suunnalta ole tullut julistuksia takarajoista. Toki sopimuksen olisi hyvä olla valmis lokakuussa, jotta sen hyväksymiseen jäisi pari kuukautta aikaa.

Keskiviikkona illalla Johnson keskusteli Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Charles Michelin kanssa.

Johnson sanoi olevansa pettynyt siihen, että neuvottelut eivät ole tuottaneet tulosta, vaikka tahtia on kiristetty.

Keskeisiä kiistakapuloita ovat yhä valtiontuet, kalastus ja riitojenratkaisu. EU vaatii takeita tasaisesta pelikentästä ja yhteisistä periaatteista, mitä tulee valtiontukien maksatukseen. Pelkona on, että Britannia rupeaa polkemaan ympäristö- ja työehtojen standardeja ja tukemaan yrityksiään tavalla, mikä antaisi kohtuutonta kilpailuetua EU:n sisämarkkinoilla.

Kalastuskiistassa on kyse siitä, että pieni joukko EU-maita, Ranska etunenässä, haluaa jatkossakin päästä Britannian kalavesille kalastamaan. Periaate on tärkeä ja EU:n rannikkoalueet ovat kalastuksesta riippuvaisia, vaikka koko EU:n ja Britannian mittakaavassa kalastuksella on pieni taloudellinen vaikutus.

Kolmas kiistan kohde on hallinto ja riidanratkaisu. EU haluaa, että mahdolliset riidat ratkaistaan EU:n oikeustuomioistuimessa. Britannia ei halua EU:n oikeustuomioistuimen päätäntävallan alaiseksi.

Johnson päättää kokouksen jälkeen, jatkuvatko neuvottelut

Mediatietojen mukaan Britannian pääministeri päättää kokouksen jälkeen, jatkaako Britannia neuvotteluja EU:n kanssa. Hän todennäköisesti katsoo, muuttavatko EU-maat kantojaan.

Se on kuitenkin epätodennäköistä. EU pitää kiinni periaatteistaan, mutta piru on yksityiskohdissa.

Mediahuhujen mukaan neuvotteluosapuolet olisivat silti lähestymässä toisiaan. Britannia olisi kertomassa uusista valtiontukisuunnitelmistaan ja EU perääntymässä vaatimuksestaan EU:n oikeustuomioistuimen käyttöön.

Kalastuksessakin on väläytelty kompromissia kolmen vuoden siirtymäajasta, jonka jälkeen pääsystä kalavesille neuvoteltaisiin uusien sääntöjen mukaan. Siinä ollaan yhä pattitilanteessa ja todellinen taistelu nähtäneen EU-johtajien pöydässä. Ranskan presidentti Emmanuel Macron ei hevillä luovu vaatimuksistaan. Ranskan poliittinen huippu osoitti jälleen tukea kalastajille, kun maan eurooppaministeri Clement Beaune kävi tapaamassa ranskalaisia kalastajia huippukokouksen alla. Saksan liittokansleri Angela Merkel haluaa kuitenkin sopimuksen valmiiksi.

Tuli sopimus tai ei, kaaosta luvassa

On todennäköistä, että osapuolet jatkavat vielä neuvotteluitaan. Aikaa on vielä eikä Johnson uhittelustaan ja takarajoistaan huolimatta halua välttämättä niskoilleen neuvotteluiden pysähtymistä.

Edessä on vielä viikkoja jännittämistä, mutta oli lopputulos mikä tahansa kaaosta on luvassa rajoille. Suurin ongelma ei ehkä olekaan tullimaksut, jotka tulisivat jos kauppasopimusta ei tule.

Ongelmia aiheuttavat joka tapauksessa uudet rajamuodollisuudet. Ne tulevat rajalle, vaikka sopimus saadaan voimaan, koska Britannia lähteen EU:n tulliliitosta ja sisämarkkinoilta. Yrityksillä on edessään paperisota ja rekoilla pitkät jonot.

