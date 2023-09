Venäläinen Yango-taksipalvelu on ollut suurennuslasin alla sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi laajamittaisesti Ukrainaan.

Yango. Venäläinen Yango-taksipalvelu on ollut suurennuslasin alla sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi laajamittaisesti Ukrainaan.

Yango. Venäläinen Yango-taksipalvelu on ollut suurennuslasin alla sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi laajamittaisesti Ukrainaan.

Oppositiopuolue keskustan kansanedustaja, eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja Jouni Ovaska on tyytymätön saamaansa vastaukseen taksiyhtiö Yangon toiminnan jatkosta Suomessa.

Ovaska kysyi vastuuministeriltä Lulu Ranteelta (ps) elokuussa kirjallisella kysymyksellä, aikooko hallitus rajoittaa Yangon toimintaa Suomessa. Ovaskan huolena on, että Yango-taksipalvelun käyttäjätiedot päätyvät Venäjälle. Hän huomauttaa myös, että Latvia, Liettua ja Viro ovat voineet puuttua Yangon toimintaan.

Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne kirjoittaa vastauksessaan, että liikenne- ja viestintävirasto Traficomin arvion mukaan Yango-sovelluksen tietoliikenne ”ei muodosta varsinaista tietoturvauhkaa suomalaisille viestintäverkoille ja -palveluille, jonka vuoksi sen toimintaan ei ole mahdollista puuttua Traficomin valvoman, tietoliikenteen välittämistä koskevan säädännön puitteissa”.

”On kuitenkin huomattava, että esimerkiksi sovelluskaupat voivat halutessaan omatoimisesti rajoittaa sovelluksien saatavuutta. Kyberturvallisuuskeskus on myös laatinut ohjeistuksen siitä, miten Yango-sovelluksen käyttäjät voivat pyytää tietojensa poistamista sovelluksen henkilötietojen rekisterinpitäjältä”, ministeri Ranne jatkaa.

Tietosuoja-asioiden osalta toimivaltainen viranomainen Suomessa on tietosuojavaltuutettu, Ranne kirjoittaa.

Tietosuojavaltuutettu: ”On mahdollista, että FSB:llä on pääsy tietoihin”

Tietosuojavaltuutetun toimisto kertoi hiljattain tutkineensa Alankomaiden ja Norjan tietosuojaviranomaisten kanssa Yangon toimintaa Euroopassa. Huolena on ollut Venäjällä syyskuun alussa voimaan tullut, henkilötietojen keruuseen liittyvä taksilainsäädäntö.

Tietosuojavaltuutettu arvioi alun perin, että Venäjän uusi taksilainsäädäntö ”laajentaisi merkittävästi Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n oikeutta saada taksitoiminnassa käsiteltäviä tietoja”. Sen jälkeen tietosuojavaltuutettu on kuitenkin vastaanottanut selvityksen, jonka mukaan uutta laki ei sovellettaisikaan Yangon toimintaan Euroopan talousalueella.

Tietosuojavaltuutettu on antanut väliaikaisen määräyksen keskeyttää Yango-taksipalvelussa kerättyjen henkilötietojen siirtämisen Venäjälle ja lopettamaan kerättyjen henkilötietojen käsittelyn 27. syyskuuta alkaen.

”Vaikka uutta taksilainsäädäntöä ei sovellettaisikaan Yangon toimintaan, tietosuojavaltuutetun toimisto jatkaa taksipalvelun tiedonsiirtojen tutkintaa aktiivisesti”, tietosuojavaltuutetun toimisto kertoi elokuun lopussa.

Tietosuojaviranomaisten tutkinnassa on käynyt jo aiemmin ilmi, että Yango-taksipalvelun henkilötietoja on siirtynyt Venäjälle.

”On mahdollista, että Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:llä on pääsy Venäjälle siirtyviin tietoihin taksilainsäädännön soveltamisalasta riippumatta, mutta tutkinta on kesken. Tällä hetkellä tietosuojaviranomaisten pääasiallisena tutkinnan kohteena on Yango-taksipalvelun henkilötietojen siirron lainmukaisuus kokonaisuudessaan”, tietosuojavaltuutetun toimisto kertoo.

Tietosuojavaltuutetulla ei ole toimivaltaa kieltää Yango-taksipalvelun toimintaa Suomessa vaan ainoastaan puuttua henkilötietojen käsittelyyn määräaikaisesti.

Ministeri Ranne ei kirjallisessa vastauksessaan suoraan sano, että hallitus aikoisi rajoittaa Yangon toimintaa.

”Hallitus sekä toimivaltaiset viranomaiset seuraavat aktiivisesti Yangon ja Yandexin sekä niihin linkittyneiden yritysten toimintaa ja tekevät tarvittavat toimenpiteet”, hän kirjoittaa.

Jouni Ovaska kysyy nyt tiedotteessaan, ottaako hallitus asian tarpeeksi vakavasti.

”Vastauksessaan liikenne- ja viestintäministeri Ranne menee toimivaltaisen viranomaisen, Traficomin taakse, jolla ei lainsäädännön puitteissa ole tällä hetkellä toimivaltuuksia rajoittaa Yangon toimintaa. Kirjallisessa kysymyksessä kysyinkin, mitä hallitus aikoo tehdä asian eteen. Hallitusvastuussa toimiessa tarvitsee tehdä poliittisia päätöksiä, ei piiloutua byrokratian taakse”, hän syyttää.

Ovaska tuo esiin myös sen, että myös tietosuojavaltuutettu tuntuu olevan epävarma siitä, päätyykö suomalaisten tietoja Venäjälle vai ei.

LUE MYÖS: