Metsähallituksen hakkuut tulisi lopettaa kokonaan kahdeksi vuodeksi, kuten Ilmastopaneelin puheenjohtaja Markku Ollikainen on väläyttänyt, vaatii Scientist Rebellion Finland.

Kyseessä on ympäristöliike Elokapinan sisarjärjestö, johon kuuluu Suomessa tällä hetkellä noin 60 jäsentä. Ryhmä koostuu huolestuneista tutkijoista, jotka haluavat kiinnittää huomiota Suomen riittämättömiin toimiin ilmastokriisin ja luontokadon pysäyttämisessä.

Suomen ilmastopaneelin Ollikaisen ulostulo on puhuttanut viime päivinä. Ollikainen sanoi Ylen A-studiossa, että hakkuiden lopettaminen kahdeksi vuodeksi kustantaisi 300 miljoonaa euroa, mikä olisi murto-osa verrattuna siihen, ettei Suomi kykene täyttämään EU:ssa sovittua hiilinieluvelvoitetta ja joutuu ostamaan nieluja muilta EU-mailta.

Markku Ollikainen itse kiistää esittäneensä Metsähallituksen hakkuiden kieltoa. Hänen väläytyksensä A-studiossa on kuitenkin tulkittu näin. Ollikaisen arvio on saanut osakseen sekä arvostelua että tukea.

”Hakkuita vähennettävä”

Tutkijaryhmä huomauttaa, että ilmastokriisi lisää kuivuus- ja kuumuusjaksoja, jotka uhkaavat metsien terveyttä, kasvua, uusiutumista ja hiilensidontakykyä.

”Vaadimme Metsähallitusta vähentämään hakkuita kestävälle tasolle, jotta Suomen hiilinielut saadaan turvattua. Ensi hätään Metsähallituksen hakkuut tulisi lopettaa kokonaan kahdeksi vuodeksi, jotta hiilinielut elpyisivät, Ilmastopaneelin puheenjohtajan Markku Ollikaisen esittämän idean mukaisesti”, Scientist Rebellion Finland vaatii tiedotteessa.

”Tutkimus on osoittanut, että Suomen intensiivinen metsien käyttö tuottaa luontokatoa, vaarantaa ilmastokriisin hillinnälle olennaiset hiilinielut ja uhkaa saamelaisten perinteistä elämäntapaa. Metsien käytön on muututtava vähemmän intensiiviseksi, jotta Suomi onnistuu asettamissaan ilmasto- ja luontotavoitteissa ja kunnioittaa saamelaisten oikeuksia alkuperäiskansana.”

Yli 1000 tutkijaa ympäri maailman

Scientist Rebellion on kansainvälinen liike ja sen toiminnan painopiste on kansainvälisissä toimissa. Scientist Rebellion on julistanut The Science is Clear (Tiede on puhunut) -kapinaviikon. Sen tarkoituksena on kohdistaa huomiota hallituksiin, jotka ”ilmastohätätilasta huolimatta ohittavat edelleen IPCC:n varoitukset”.

Scientist Rebellion Finland on osallistunut kapinaviikkoon ja osoitti mieltä Metsähallituksen toimistolla Tikkurilassa torstaiaamuna. Mielenilmaus järjestettiin Metsähallituksen ”hiilinielut vaarantavaa metsästrategiaa vastaan”.

The Science is Clear -mielenosoituksia järjestetään Suomen lisäksi Ranskassa, Saksassa, Italiassa, Espanjassa, Sveitsissä, Portugalissa, Tanskassa, Norjassa, Ruotsissa, Ecuadorissa, Perussa, Panamassa, Yhdysvalloissa ja Kongon tasavallassa.

”Yli 1000 tutkijaa ympäri maailman ovat valmiita rikkomaan lakia kirittääkseen ilmastotoimia”, Scientist Rebellion Finland kertoo tiedotteessa.

