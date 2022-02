Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) kommentoi tuoreita tietoja aseellisista välikohtauksista Itä-Ukrainassa.

Osapuolet ovat syytelleet toisiaan, ja venäläinen uutismedia syyttää nyt Ukrainaa tilanteen kärjistämisestä ja tulitauon rikkomisesta Itä-Ukrainassa.

Kaikkonen huomauttaa, että erilaisia tulituksia alueella on ollut aikaisemminkin, mutta ”juuri nyt tilanne on hyvin herkkä” ja niillä on helposti vielä isompi merkitys. Kaikkosen mukaan ilmassa ei valitettavasti ole merkkejä siitä, että oltaisiin menossa parempaan suuntaan.

”Sen perusteella, mihin suuntaan asiat ovat viime viikkoina ja viime päivinäkin menneet, niin kyllä huoleni tilanteesta ja näkymästä on kasvanut”, Kaikkonen sanoi Nato-kokouksen jälkeen tiedotustilaisuudessaan.

Kaikkonen on osallistunut tänään Naton puolustusministerikokouksen toisen kokouspäivän työistuntoon, jonka aiheina ovat olleet EU-Nato-yhteistyö ja ajankohtainen turvallisuustilanne Ukrainassa ja sen ympärillä.

Uusi Suomi kysyi Kaikkoselta tuoreista yhteenotoista ja siitä, voisiko nyt olla kyseessä Venäjältä odotettu tekosyy hyökätä laajamittaisesti Ukrainaan.

”En lähde sillä spekuloimaan. Kuten sanottua, niin erilaista aseellista yhteenottoa siellä on ollut pitkin matkaa aina tuolta vuodesta 2014 alkaen ja kuolonuhrejakin tuolta ajalta on traagisen suuri määrä.”

Venäjä liitti Krimin niemimaan laittomasti itseensä vuonna 2014.

Kaikkonen kuitenkin huomauttaa, että juuri nyt tilanne on erityisen jännitteinen.

”Sanoisin, että hyvin räjähdysherkkä tilanne. Sen takia tällaiset tapahtumat ja niiden tulkinnat antavat kyllä syytä huoleen. Nyt olisi normaaliakin tärkeämpää se, että kaikista väkivaltaisuuksista ja kaikesta aseiden käytöstä tuolla alueella nyt kerta kaikkiaan pidättäydyttäisiin.”

LUE SEURAAVAKSI: