Kokoomuslaiset ovat reagoineet pääministeri Sanna Marinin (sd) voimakkaaseen oppositiopolitiikkaa koskeneeseen ryöpytykseen.

Muun muassa kansanedustaja Juhana Vartiainen muistuttaa Marinin vihjanneen vuoden 2017 tammikuussa, että silloinen pääministeri Juha Sipilä (kesk) lähti politiikkaan saadakseen henkilökohtaista hyötyä.

”Sanna, muistan turhan hyvin, kun väitit, että Sipilä oli lähtenyt PMI:ksi saadakseen henkilökohtaista taloushyötyä. Mihin sillä ”pyrit”? Yhtä kaikki, vastaus: ei tietenkään. Koetamme kertoa, että on väärin sanoa, että maskeista ei ole hyötyä, jos todellinen motiivi on jokin muu. Mutta Sanna, opposition sättimisen tulisi olla Sinun tehtävissäsi tärkeysjärjestyksessä viimeisenä. Kaikki me ollaan yhtä tyhmiä ja yhtä viisaita”, Vartiainen vastaa pääministerille.

Myös Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n ekonomisti Mikko Kiesiläinen (vihr) muistuttaa Marinin vanhasta tviitistä.

”Jos vihan lietsominen olisi tavoitteena, niin tehokas tapa olisi syyttää pääministeriä oman lähipiirin rikastuttamisesta.”

Marin ihmetteli sunnuntaina opposition motiiveja.

”Mihin tällä kaikella pyritään? Epäluottamuksen kylvämiseen päättäjiä ja viranomaisia kohtaan? Vihan lietsomiseen? Mihin? Olemme syvän ja vakavan kriisin keskellä. Oppositiopolitiikkaa voi toki tehdä näinkin, mutta se ei johda mihinkään hyvään”, hän ryöpytti Twitterissä.

Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen vastaa, että tällaisia viestiketjuja on totuttu näkemään valtameren takaa vastahyökkäyksinä.

Lue lisää: