Eduskunnan oppositiopuolueista perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit arvostelevat hallituksen esitystä hoitajien niin sanotuista pakkorokotuksista.

Hallituksen esityksessä työnantajalle on tulossa velvollisuus huolehtia, että covid-19-taudin vakaville seuraamuksille alttiiden potilaiden kanssa työskentelevillä on joko taudin tuoma tai koronarokotusten antama suoja covid-19-tautia vastaan. Ilman riittävää suojaa olevia työntekijöitä voisi käyttää näiden potilaiden hoitoon vain erityisestä syystä. Lisäksi työnantajalle tulisi oikeus käsitellä työntekijöiden covid-19-rokotussuojaa tai sairastettua covid-19-tautia koskevia terveystietoja.

Jos työntekijä ei voi ottaa rokotetta, häneltä vaadittaisiin negatiivinen koronatesti aikaisintaan 72 tuntia ennen työvuoroon saapumista. Koronatodistusta voidaan vaatia myös muilta kuin hoitoalan työntekijöiltä, esimerkiksi siivoojilta, jotka siivoavat alttiiden potilaiden huoneita.

Hallitus haluaa väliaikaisen lakimuutoksen voimaan mahdollisimman pian. Se olisi voimassa ensi vuoden loppuun saakka.

Kokoomus kannattaa esitystä, PS ei

Oppositiopuolueista kokoomus antoi hallituksen esitykselle tukensa.

”Kokoomuksen eduskuntaryhmän mielestä tämä tartuntatautilain muutos on lämpimästi tervetullut eduskuntaan. On tärkeää, että valiokunta käy tämän huolella läpi, mutta tämä on välttämätön lainmuutos, jotta me voimme turvata mahdollisimman hyvin sen, että hoitoympäristö on turvallinen ja niillä henkilöillä, jotka hoitavat haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä, on riittävä suoja koronaa vastaan”, kansanedustaja Sari Sarkomaa (kok) totesi, kun eduskunta kävi keskustelun hallituksen esityksestä.

Perussuomalaiset on jo aiemmin ilmoittanut vastustavansa pakkorokotuksia. Puolue on vastustanut kiivaasti myös koronapassia.

”Rokotteet ovat kannatettavia, koska ne ehkäisevät niin tehokkaasti vakavaa koronatautia, mutta valitettavasti tartuntoja ne eivät ehkäise. Meidän pitää vaikuttaa nimenomaan siihen, että virus ei leviäisi, ja siksi me esitämme pikatestejä”, perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra sanoi.

Myös KD vaatii pikatestejä

Kristillisdemokraatit lähti asiassa perussuomalaisten linjoille. Puheenjohtaja Sari Essayah kertoi eduskuntaryhmän tulleen siihen tulokseen, että hallituksen esitys ei ole paras keino suojella alttiita potilaita altistumiselta "semminkin kun tiedetään myös tässä talossa, että kahdesti rokotetut henkilöt ovat saaneet koronatartunnan ja tuoneet koronaviruksen tähän taloon”.

”Kristillisdemokraatit omassa ryhmäkokouksessaan tänään vahvasti toivat esille, että pikatestit tulisi ottaa käyttöön, koska pikatestien kautta me pystymme varmistamaan, että sillä hoivahenkilökunnan tai hoitohenkilökunnan jäsenellä, joka menee potilaan luokse, ei sillä hetkellä ole sitä virusta. Millään muulla me emme pysty sitä varmistamaan”, Essayah totesi.

”Hämmästelen tässä hallituksen esityksessä sitä, että puhutaan vain näihin pikatesteihin liittyen, että tarvittaisiin isoja henkilöstömääriä sitä toteuttamaan ja että se olisi kovin hankalaa. Meillä on todellakin käytössä yksinkertaisia, nopeita ja varsin hyviä ja luotettavia pikatestejä”, sanoi kansanedustaja Sari Tanus (kd).

Myös sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja, keskustan varapuheenjohtaja Markus Lohi pohti, voitaisiinko ajatella niin, että tuore negatiivinen testitulos voisi hoitajalla yleisemminkin korvata rokotteen samalla tavalla kuin koronapassissa. Tosin asiantuntijat nostivat eilen torstaina esiin koronapassiin tartuntariskien näkökulmasta liittyvän puutteen, kun myös rokottamaton voi päästä tilaisuuksiin ja tapahtumiin negatiivisella testituloksella.

Taustalla laitosepidemioita

Osastopäällikkö Taneli Puumalainen sosiaali- ja terveysministeriöstä (STM) totesi torstaina tiedotustilaisuudessa, että lakimuutoksen tavoitteena on ennen kaikkea ehkäistä laitosepidemioita, pitkäaikaishoivan ja akuuttisairaaloiden osastojen epidemioita, joihin on liittynyt valitettavia kuolemantapauksia.

”On tiedossa, että osa näistä liittyy siihen, että rokottamaton hoitohenkilöstöön kuuluva henkilö on saanut tartunnan ja tartunta on siellä terveydenhuollon yksikössä levinnyt”, Puumalainen sanoi torstaina.

Jos henkilöstöä ei kerta kaikkiaan ole saatavilla, on Puumalaisen mukaan erittäin tärkeää, että hoivaa edelleen jatketaan. Siksi työnantaja voisi erityistilanteessa poiketa velvollisuudesta.

