Suomessa käydään kevään aikana keskustelu mahdollisesta Nato-jäsenyydestä, arvioi pääministeri Sanna Marin (sd).

Marinin mukaan hallitus antaa eduskunnalle selonteon, joka käsittelee ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, taloutta, huoltovarmuutta ja sitä, miten varmistetaan se, että Suomessa on myös ensi talvena energiavarmuutta.

Marin pitää tärkeänä, että selontekoprosessin alla voidaan käydä myös Nato-keskustelua. Hän painottaa, että puolueille on annettava mahdollisuus muodostaa omia kantojaan sisäisesti.

”Hallitus ei omalta osaltaan toisi vain jotakin kantaa, vaan tämä keskustelu käydään yhdessä eduskunnan, yhdessä puolueiden kanssa”, Marin sanoi politiikan toimittajien tilaisuudessa tänään.

”Puhun nyt aika suoraan”

Selonteko on tarkoitus antaa eduskunnalle ”melko ripeästi”. Hallitus pyrkii Marinin mukaan siihen, että selonteko valmistuisi viikoissa, ei kuukausissa. Työ on jo käynnissä.

”Uskoisin kuitenkin, että keskustelut tullaan tämän kevään aikana käymään.”

”Puhun nyt aika suoraan: me olemme ikään kuin sellaisessa vaiheessa, että me pyrimme muodostamaan kansallista konsensusta, näkemystä, tässä muuttuneessa turvallisuuspoliittisessa ympäristössä myös näihin kysymyksiin, jotka liittyvät vaikkapa Nato-jäsenyyden hakemiseen.”

Saadaanko eduskunnan ja mahdollisesti Suomen Nato-kanta siis jo lähiviikkoina?

”En kyllä tässä kohtaa tällaista ennakointia tekisi, vaan annetaan tälle prosessille tilaa ja sijaa, ja sitten katsomme, millä tavalla tämä prosessi yhteistyössä puolueiden kanssa kulkee.”

Missä aikataulussa Suomen olisi syytä päättää Natosta?

”Sanoisin, että tämä keskustelu tullaan Suomessa käymään tämän kevään aikana. Millä tavalla me suhtaudumme tähän turvallisuuspoliittisen ympäristön muutokseen, minkälaisia johtopäätöksiä se meiltä vaatii?”

Marin ei itse halua ottaa ennalta millään tavalla kantaa Nato-kysymykseen.

”Nyt elämme sellaista vaihetta, että me pyrimme muodostamaan yhdessä instituutioiden kanssa, hallituksen, tasavallan presidentin, eduskunnan mutta myös puolueiden sisällä ja välillä, konsensusta siitä, millä tavalla meidän yhdessä pitäisi tähän turvallisuuspoliittiseen ympäristön muutokseen suhtautua, minkälaisia johtopäätöksiä meidän yhdessä pitäisi siitä tehdä.”

Marin korostaa, että keskustelulle on nyt annettava aito paikka ja tila.

”Sen keskustelun perusteella voidaan muodostaa yhteinen näkemys siitä, miten meidän yhdessä tässä pitäisi toimia. Tällaista prosessia ei olla Suomessa käyty.”

Näin SDP muodostaa Nato-kantansa

Marinilta kysyttiin hänen johtamansa puolueen SDP:n kannanmuodostuksesta. SDP ei ole valmistautunut pitämään ylimääräistä puoluekokousta Naton takia, hän kertoi. SDP:llä on olemassa menettelyt siitä, miten puoluekokouksien välissä voidaan käsitellä asioita, Marin toteaa.

”Ymmärtääkseni myös muilla puolueilla on mahdollisuus päätöksentekoa tehdä myös puoluekokousten välissä. SDP:llä puoluevaltuusto tietenkin on se paikka, jossa voidaan tehdä puolueen osalta linjauksia. Se on meidän ylin päätöksentekoelimemme puoluekokousten välissä.”

Nato-keskustelua käydään kuitenkin monella tasolla SDP:ssä: puoluehallituksessa, puolueen työryhmissä, puoluevaltuustossa ja eduskuntaryhmässä, Marin listaa.

Marinilla ei ole vielä vastauksia siihen, olisiko Suomessa kansanäänestys Natosta, jos jäsenyyttä aiottaisiin hakea. Yhtenä elementtinä on yhteistyö Ruotsin kanssa, Marin sanoi. Hänen mukaansa tämänkin kysymyksen osalta tullaan tekemään tiivistä yhteistyötä Ruotsin kanssa.

Jos Natoon ei haettaisi, silläkin olisi vaikutuksensa

Marin huomauttaa, että Nato-kysymykseen liittyy monia ulottuvuuksia, eikä yksikään ratkaisu olisi ”vain helppo tai hyvä”. Kaikkiin ratkaisuihin liittyy myös vaikeita ja hankalia ulottuvuuksia, Marin toteaa ja ennakoi vaikeaa ja monipuolista keskustelua.

”Tulemme tietenkin arvioimaan hyvin laajasti nämä vaikutukset: jäsenyyden hakemisen vaikutukset – sen vaikutukset, että jäsenyyttä ei haettaisi. Pitää ymmärtää tietenkin, että sekin on valinta ja silläkin on vaikutuksia.”

”Totta kai meidän pitää huomioida myös se, millä tavalla tämä kysymys vaikuttaa Ukrainan tilanteeseen tai mahdolliseen ratkaisun löytämiseen tämän sodan osalta. Kyllä tässä on monenlaisia vaikutuksia eri päätöksillä ja meidän pitää pyrkiä arvioimaan ne mahdollisimman tarkasti, ennen kuin teemme johtopäätöksiä tai ratkaisuja.”

Marinilta kysyttiin myös, vaatisko Nato-päätös yksimielisyyttä eduskunnassa. Hän vastaa, että konsensuksen hakeminen ei tarkoita yksimielisyyttä, vaan sitä, että puolueet olisivat mahdollisimman laajasti samaa mieltä tilannekuvasta ja arvioista ja pystyisivät yhdessä muodostamana johtopäätöksiä.

”En uskaltaisi sellaista toivoa, että jokainen kansanedustaja esimerkiksi äänestäisi yhdenmukaisesti. Me olemme demokraattinen maa, ja puolueilla on erilaisia näkemyksiä ja mielipiteitä.”

Suomi ja Ruotsi ajavat yhdessä kirjausta

EU:lla on oma roolinsa yhteisen puolustuksen kehittämisessä, Marin muistuttaa. Myös tämä kysymys nousee hänen mukaansa esiin huomenna alkavassa epävirallisessa Eurooppa-neuvoston kokouksessa. Hän viittaa EU:n perussopimuksen artiklaan 42.7.

”Olemme Ruotsin kanssa toivoneet, että tämä olisi mukana tässä julkilausumassa, ja tällä hetkellä näyttäisi siltä, että se olisi.”

EU:n Lissabonin sopimuksen artiklassa 42.7 EU-maat lupautuvat auttamaan maata, joka joutuu sotilaallisen hyökkäyksen kohteeksi.

Onko se kristallisoitunut, mitä ne turvatakuut konkreettisesti ovat artiklan 42.7 perusteella?

”Kun puhumme ylipäätään turvatakuista, ehkä olisin tässä kohtaa aika varovainen, mutta tämä kokonaisuus on kirjattu artiklaan. Siinä emme puhu yhteisestä, vaan EU:n jäsenmaiden kansallisista päätöksistä tämänkaltaista apua ja turvaa antaa.”

Marin myönsi, että edessä oleva Nato-keskustelu ”tulee ilman muuta vaikuttamaan” myös hänen omaan ajatteluunsa. Hän haluaa arvioida tilannetta huolellisesti ja välttää ottamasta lukittautunutta kantaa, jotta keskustelusta tulee aito.

”On mahdollista, että sellainenkin päivä tulee, jolloin myös oman kantani kerron.”

”Meidän pitää antaa tälle analyysille, tilannekuvan läpikäymiselle sijaa yhdessä hyvin huolellisesti katsoa, mikä olisi juuri nyt se kaikkein viisain ratkaisu Suomelle.”