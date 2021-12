Suomen koronatilanne on ollut pahenemaan päin jo jonkin aikaa. Kuvituskuva.

Koronatilanne. Suomen koronatilanne on ollut pahenemaan päin jo jonkin aikaa. Kuvituskuva.

Koronatilanne. Suomen koronatilanne on ollut pahenemaan päin jo jonkin aikaa. Kuvituskuva.

Suomessa on todettu yhteensä 4306 uutta koronatartuntaa sitten edellisen raportointipäivän, joka oli perjantai, käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koronakartasta.

Kartta päivittyy arkisin keskipäivällä.

Viikonloppua kohden tapausmäärä on korkea. Esimerkiksi kaksi viikkoa sitten viikonlopun tapausmäärä oli 3338 uutta tartuntaa ja viikkoa tuota ennen 2616 uutta tartuntaa.

Tehohoidossa on THL:n koronakartan mukaan tällä hetkellä 54 koronapotilasta, kun aiemmin 50:tä on pidetty ”kriittisenä pisteenä”. Luku on nyt kuusi potilasta pienempi kuin edellisessä raportissa.

Tehohoidon valtakunnallista tilannekuvaa ylläpitää Kuopion yliopistollisen sairaalan johtama kansallinen tehohoidon koordinoiva toimisto. Teho-osaston ylilääkäri Stepani Bendel Kuopion yliopistollisesta sairaalasta avasi vastikään Uudelle Suomelle, miten tehohoidon kapasiteettia Suomessa seurataan ja miksi ”kriittiseksi pisteeksi” on aiemmin kerrottu 50 koronapotilasta.

Linjajohtaja, ylilääkäri Minna Bäcklund puolestaan kertoi HUSin korona-arjesta.

LUE SEURAAVAKSI: