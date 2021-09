Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUSin diagnostiikkajohtaja, terveysoikeuden professori Lasse Lehtonen ihmettelee koronapassin aiheuttamia reaktioita Suomessa.

Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRa ry arvioi tiistaina, että matkustajien koronatodistusten tarkistaminen kuormittaisi kohtuuttoman paljon terveydenhuollon ja muiden viranomaisten resursseja.

”Kansainvälisen matkailun elpyessä esimerkiksi Helsinki-Vantaan lentoasemalla on mahdoton tarkastaa todistuksia kaikilta matkustajilta ilman merkittäviä lisäresursseja ja maahantulon ruuhkautumista. Yhtä mahdoton tilanne on Pohjois-Suomen lentokentillä, kun joulun aikana pienille lentokentille saapuu vilkkaimpina päivinä yli 4 000 matkustajaa per kenttä. Suomen tulee vapauttaa ulkomailta Suomeen tuleva matkailu jo lokakuussa”, MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi kommentoi.

Myös kokoomuksen kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo arvosteli matkailurajoitusten jatkumista.

”Tiedossa todella kylmä talvi esimerkiksi Lapin matkailulle”, hän sanoi.

LUE TARKEMMIN:

Lasse Lehtonen muistuttaa, että koronapassien tarkastuksesta ei ole muodostunut ongelmaa suurissa matkailumaissa kuten Italiassa tai Espanjassa.

”Jännää, että Suomen pienillä matkailijamäärillä koronapassin tarkastamista lentokentillä pidetään joidenkin poliitikkojen mielestä noin vaikeana, kun sama kuitenkin onnistuu isoissa matkailumaissa Italiassa ja Espanjassa”, hän kirjoittaa Twitterissä.

Italia ja Espanja, kuten myös esimerkiksi Ranska ja Kreikka avasivat tänä kesänä turismia nimenomaan koronapassin avulla. Italialaisen talouslehti Il Sole 24 Oren mukaan ulkomaisten turistien hotelliyöpymiset kasvoivat maassa tänä kesänä yli 1 000 prosenttia viime kesään verrattuna.