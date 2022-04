Venäjä on aloittanut reservin osittaisen liikekannallepanon, Ukrainan armeija väittää tuoreessa raportissaan. Raportti on julkaistu Ukrainan puolustusministeriön Facebook-sivulla ja siitä kertoo muun muassa BBC.

Ukrainalaistietojen mukaan liikekannallepano kohdistuu reserviläisiin, joilla on taistelukokemusta. Ukrainan mukaan Venäjän tavoitteena on mobilisoida 60 000 uutta sotilasta jatkamaan hyökkäystä, jonka aikana Venäjä on kärsinyt suuria tappioita.

Venäjä ei ole kommentoinut Ukrainan väitettä, jota ei ole kyetty riippumattomasti todentamaan, BBC kertoo. Aiemmin presidentti Vladimir Putin on todennut, että reserviläisiä ei lähetettäisi taistelemaan Ukrainaan.

Britannian puolustusministeriö puolestaan kertoo tiedusteluraportissaan, että Venäjä olisi lähettämässä uusia joukkoja, muun muassa pahamaineisen Wagner-yhtiön palkkasotilaita, Donbasin alueelle Itä-Ukrainassa. Venäjän uskotaan keskittävän voimiaan itäiseen Ukrainaan sen jouduttua vetämään joukkojaan pois muun muassa Kiovan lähistöltä.

