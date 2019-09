Pääministeripuolue sdp:n kansanedustaja, HUSin entinen toimitusjohtaja Aki Lindén toivoo hallitukselta ratkaisua suun terveydenhuollon ongelmaan.

Lindén nosti ongelman esiin, kun perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) sekä sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas) olivat eduskunnassa sosiaali- ja terveysvaliokunnan kuultavina viime viikolla. Valiokunnassa istuvat kansanedustajat saivat esittää kysymyksiä ministereille.

”Vuonna 2014 sairausvakuutuksesta korvattiin 111 miljoonaa euroa suun terveydenhuollon kuluja yksityisellä sektorilla. Vuonna 2018 47 miljoonaa. Siis 111 putosi 47:ään. Tuskin mikään etuus on Suomessa vähentynyt yhtä lyhyessä ajassa yhtä nopeasti. Meillähän yksi miljoonaa aikuista käyttää Suomessa vuosittain yksityistä suun terveydenhuoltoa. Toinen yksi miljoonaa käyttää kunnallista palvelujärjestelmää, siis aikuisia, ja sitten lapsiväestö kokonaisuudessaan, ja siellä on tällä hetkellä tilanne erittäin vaikea, voidaan sanoa aika lähellä romahtamispistettä, ja työuupumus on voimakkaasti lisääntynyt. Miten olette ajatelleet, että kehitetään suun terveydenhuoltoa ottaen huomioon sekä sairausvakuutuskorvattavan yksityisen sektorin että kunnallisen palvelujärjestelmän?” Lindén kysyi ministereiltä.

Sekä Kiuru että Pekonen pitivät Lindénin kysymystä hyvänä ja ongelmaa todellisena.

”Erittäin tärkeä kysymys. Osutte naulan kantaan siinä, että kyllä meidän pitäisi pystyä tekemään paremmin. On huomattava, että ensinnäkin alla on aika merkittävät säästöt, joihin viittasitte tuolla palveluntarpeen vähenemisellä, koska silloin käytännössä tämä korvausmäärä on alentunut niin, että ihmiset ovat suuntautuneet käyttämään yksityisen terveydenhuollon palveluja. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen yhteydessä on pakko nyt arvioida, millä tavalla tämä asia laitetaan pitkällä juoksulla kuntoon. Mutta on aivan selvää, että kun tilanne on varsin heikko, niin ei tässä mitään helppoja lääkkeitä ole”, Kiuru vastasi.

”Käytännössä noin puolet ja puolet suomalaisista, toiset käyttävät yksityistä, toiset julkista. Tässä tilanteessa tämä julkisen korvausmäärä on lähes romahtanut ja se näkyy palveluiden tarpeessa. Siinä on isosta saavutettavuus-, saatavuusongelmasta kysymys”, ministeri sanoi.

Pekonen väläyttää, että korvausjärjestelmää uudistetaan.

”Rinteen hallitus on hallitusohjelmassaan luvannut uudistaa monikanavarahoitusjärjestelmää, ja tässä yhteydessä on kyllä syytä myöskin tarkastella tätä suun terveydenhuollon korjausjärjestelmää”, Pekonen sanoi.

Lindén sanoi keväällä ennen eduskuntavaaleja järjestetyssä paneelissa, että suun terveydenhuoltoon tarvittaisiin 300 miljoonaa euroa seuraavan vaalikauden aikana.

Kela-korvauksia leikattiin tuntuvasti vuonna 2016. Iltalehti on kertonut, että yksityisestä hammashoidosta korvauksia sai 970 000 suomalaista viime vuonna.

Julkisuudessa on keskusteltu viime vuosina vilkkaasti pitkistä jonoista suun terveydenhuollon julkisella puolella.

