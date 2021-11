Maa- ja metsätalousministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle pitkään valmistellun lakiesityksen eläinten hyvinvointilaista. Uusi laki korvaa vuodelta 1996 olevan eläinsuojelulain.

”Lakiesitys vahvistaa eläinten hyvinvointia monin keinon, kuten suitsimalla kissojen ja koirien pentutehtailua ja mahdollistaen entistä paremmin eläinten lajityypillisen käyttäytymisen. Riittävä kivunlievitys kivuliaissa toimenpiteissä on myös tärkeä osa kokonaisuutta. Päivittämällä eläinten hyvinvointilakia olemme myös eurooppalaisittain suunnannäyttäjiä. Vastuullinen eläintenpito on tietysti myös jokaisen kansalaisen velvollisuus”, sanoo maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk) tiedotteessa.

Aikataulu

Lakiesitysluonnos on lausuntokierroksella tammikuun 14. päivään asti. Laki on tarkoitus antaa eduskunnalle kevätistuntokaudella 2022 ja sen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2023 alusta alkaen.