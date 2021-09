Ilmastotoimet ovat olleet odotetun kiperä paikka hallituksen budjettiriihessä. Eilen alkaneen budjettiriihen oli tarkoitus päättyä tänään.

Keväällä hallituksen puoliväliriihi venyi ja vanui ja nyt hallituksen budjettiriihi venyy.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) mukaan budjettiriihi venyy ainakin huomiseen, mutta toivottavasti ei sen pidempään.

Marin sanoi keskiviikkona iltapäivällä, että valtaosasta budjettiriihen asioita on yhteinen näkemys.

”Mutta meillä on vielä ilmastoasioita auki”, Marin sanoi.

Hänen mukaansa kyse on siitä, millä tavalla viimeinen osa taakanjakosektorin päästövähennyksiä tehdään. Hänen mukaansa ero puolueiden välillä ei ole kovin suuri.

”Kyse on käytännössä noin 0,2 megatonnin kokoisesta erosta, mikä puolueiden välillä on” Marin sanoi.

Marin kertoi antaneensa vihreille ja keskustalle tehtäväksiannon löytää yhteinen kirjausesitys asiaan ja Marinin mukaan aikataulu on ”huomisaamuun”.

”Nyt keskusta ja vihreät hakevat yhteistä kirjausta, jonka ääreen viisikko voisi yhdessä palata”, Marin sanoi.

Hänen mukaansa ratkaisun avaimet ovat olemassa, jos tahtoa on. Hallituspuolueiden puheenjohtajien viisikko on Marinin mukaan valmis kokoontumaan heti, kun kirjauksessa päästään eteenpäin.

”En näe, että on hedelmällistä koko viisikon kanssa tätä asiaa puida, vaan me palaamme neuvottelupöytään kun meillä on olemassa olevaa yhteistä maankamaraa millä seisomme”, Marin sanoi.

Puoluekokous lähestyy

Odotuksia ilmastotoimiin liittyen on kasannut erityisesti vihreät. Vihreiden puoluekokous järjestetään lauantaina ja sunnuntaina etäkokouksena.

Jos budjettiriihi alkaa venyä, loppuviikkoa kohti lähestyvä puoluekokous voi alkaa tuntua budjettiriihenkin asetelmissa entistä selvemmin.

