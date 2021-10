Entinen pääministeri, eduskunnan ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Juha Sipilä toi kyselytunnilla esiin yrityksissä havaitsemansa ”pöhinän”. Sipilä heitti samalla piikin oppositiopuolue perussuomalaisten puheenjohtajalle Riikka Purralle, joka oli aiemmin kritisoinut ajatusta erottaa vihreät investoinnit EU:n velkasäännöistä.

Purra totesi, että suomalaisten arjen kustannukset ja verotaakka kasvavat ilmastopolitiikan takia. Sipilä sanoi olevansa täysin päinvastaista mieltä.

”Edustaja Purra tuossa puheenvuorossaan maalasi EU:n ilmastotoimet suurena mörkönä, joka vie teollisuudelta kilpailukyvyn ja suomalaisilta työn. Väitän, että se on juuri päinvastoin. Olen vieraillut paljon yrityksissä ja viimeksi näin tällaisen pöhinän yrityskentässä it-buumin aikana monta kymmentä vuotta sitten. Yritykset tulevat osaltaan ratkaisevan ilmastonmuutoksen, jos me oikein toimimme, niin se tuo suomalaisille työtä ja suomalaisille yrityksille kilpailukykyä. Väitän, että olemme muutaman vuoden sisällä sellaisessa tilanteessa, että yritykset menevät kovempaa ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä kuin me päättäjät täällä salissa ehdimme regulaatiota säätää. Olisin kysynyt ympäristöministeriltä, näettekö asian samalla tavalla”, Sipilä sanoi.

Vihreät sai neuvoteltua budjettiriihessä ”perälaudan”: Suomen ilmastotoimien etenemistä tarkastellaan keväällä tieteelliseen arvioon nojaten. Keskusta on pitänyt esillä ajatusta, että päästöt vähenevät odotettuakin nopeammin yritysten oman toimien kanssa, joten lisää päästövähennyksiä ei poliittisesti tarvitsisi tehdä.

”Edustaja Sipilä on aivan oikeassa. Juuri näin tapahtuu. Yrityskentällä tehdään valtavasti investointeja nimenomaan vihreään siirtymään, sen vaatimaan teknologiaan. Jos katsomme, miten raha tällä hetkellä maailmalla liikkuu, niin se nimenomaan kohdistuu näihin vihreisiin investointeihin”, vastasi ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr) ja korosti julkisten vihreiden investointien tärkeyttä.

