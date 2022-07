Boris Johnson vakuutti vielä keskiviikkona parlamentissa jatkavansa Britannian pääministerinä, mutta torstai-iltapäivänä hän ilmoitti jättävänsä konservatiivisen puolueen johtajan paikan. Hän jatkaa virkaa tekevänä pääministerinä syksyyn asti, kun puolueen jäsenistö on valinnut uuden johtajan.

Erohuhujen vahvistuttua punta lähti nousuun suhteessa dollariin ja euroon, ja myös Lontoon pörssin indeksit kohosivat. Johnsonin johtajuus nähtiin taakaksi konservatiiviselle puolueelle ja Britannian kansainvälisille suhteille ja taloudelle.

Johnsonin kohtalo alkoi näyttää sinetöidyltä, kun häntä aiemmin puolustaneet valtiovarainministeri Rishi Sunak ja terveysministeri Sajid Savid erosivat tiistaina. Sitä seurasi yli 50 ministerin, apulaisministerin ja poliittisesti nimetyn avustajan lähtö.

Erojen laukaisijana oli uusi skandaali, joka koski seksuaalisen ahdistelun takia konservatiiveista erotettua kansanedustajaa Chris Pincheriä. Kävi ilmi, että Johnson oli nimittänyt Pincherin hallituksen tehtäviin, vaikka tästä oli jo aiemmin tehty valituksia.

Tyytymättömyys konservatiivien joukoissa Boris Johnsonia kohtaan on kasvanut viime kuukausina, ja puolueen rivijäsenten kyselyissä jo aiemmin enemmistö on tukenut hänen lähtöään. Kesäkuun alussa konservatiivikansanedustajien luottamuslauseäänestyksessä yli 40 prosenttia äänesti Johnsonia vastaan.

Boris Johnsonin suosiota on syönyt tänä vuonna juhlintakohu eli partygate. Hallinnon keskuksessa Downing Streetillä järjestettiin erilaisia sosiaalisia tilaisuuksia hallituksen määräämien koronasulkujen ja -kieltojen aikaan. Johnsonista tuli ensimmäinen virassa sakotettu pääministeri, kun poliisi sakotti häntä koronalakien rikkomisesta.

FAKTAT Johnson oli vaalivoittaja Boris Johnson valittiin Britannian konservatiivisen puolueen johtoon ja pääministeriksi heinäkuussa 2019 Theresa Mayn erottua. Konservatiivit saivat joulukuun 2019 parlamenttivaaleissa poikkeuksellisen suuren 80 paikan enemmistön. Johnsonin johdolla eroneuvottelut EU:n kanssa saatiin päätökseen ja brexit toteutui tammikuun 2020 lopussa. Britannian ja EU:n välillä solmittiin kauppa- ja yhteistyösopimus vuoden 2020 lopussa juuri ennen siirtymäajan päättymistä. Joulukuussa 2021 julkisuuteen alkoi tulla tietoja juhlinnoista koronarajoitusten aikaan Johnsonin virastoissa. Tiistaina ensimmäiset kabinettiministerit erosivat, mikä laukaisi eroaallon hallituksessa.

Hallitusta ovat koetelleen aiemminkin erilaiset kohut, ja Johnson ei ole pysynyt aina totuudessa puolustellessaan toimiaan. Viime kuukausina hallituksen ongelmia on lisännyt yli yhdeksään prosenttiin kohonnut inflaatio, joka on johtanut elinkustannuskriisiin.

Brexit jää Johnsonin kauden tärkeimmäksi perinnöksi

Puolueessaan Johnson oli suosittu niin kauan kuin hänen uskottiin olevan vaalien voittaja. Vuoden 2019 parlamenttivaaleissa hän toi konservatiiveille murskavoiton ja 80 paikan enemmistön. Viime kuun täytevaaleissa puolue menetti kaksi kansanedustajanpaikkaa oppositiopuolueille.

Parlamenttivaalivoiton takana oli se, että Johnson lupasi hoitaa brexitin valmiiksi. Hänen johdollaan neuvoteltiin EU:n kanssa sekä erosopimus että kauppa- ja yhteistyösopimus, joka takasi vapaakaupan unionin kanssa.

Brexit jää Johnsonin kauden tärkeimmäksi perinnöksi, vaikkakin se yhä jakaa maata. Brexitin ei voida edelleenkään sanoa olevan täysin valmis, sillä Pohjois-Irlannin asemasta kiistellään, ja eri alojen yhteistyössä on avoimia kysymyksiä.

Johnsonilla oli kiire saada brexit-erosopimus valmiiksi, ja hän suostui Pohjois-Irlanti-järjestelyyn, jonka tiesi kiistanalaiseksi. Alue jäi historiallisen asemansa vuoksi tavarakaupassa EU-määräysten piiriin, mikä ei miellytä kaikkia Pohjois-Irlannissa.

Parlamentin käsittelyssä on lakiesitys, jolla erosopimuksen Pohjois-Irlanti-osaa muutettaisiin. EU:n mukaan esitys rikkoo kansainvälistä oikeutta. Johnsonin seuraajasta riippuu, saadaanko tilanne ratkaistua neuvotteluilla.

Eropuheessaan Johnson mainitsi saavutuksikseen nopean koronarokotusohjelman aloituksen ja pandemiarajoitusten poiston. Hän myös nosti esiin alueellisen tasa-arvon lisäämisen, mutta tuon politiikan konkreettisia saavutuksia on vähän.

Ukrainan tukeminen on ollut yksi Johnsonin päähuolenaiheita viime aikoina, ja hän on saanut kiitosta presidentti Volodymyr Zelenskyiltä. Britannia jatkanee Ukrainan avustamista riippumatta siitä, kuka on maan johtaja.

Kaikki eivät ole tyytyväisiä siihen, että Johnson jatkaa vielä uuden johtajan valintaan asti pääministerinä. Konservatiivien johtajavalinnassa ensin kansanedustajien äänestysten sarjalla valitaan kaksi suosituinta ehdokasta, joista johtaja valitaan jäsenäänestyksellä. Johnsonille ei ole selkeää seuraajaehdokasta.

LUE MYÖS: