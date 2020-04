Perustuslakivaliokunta on antanut hallitukselle moitteita muun muassa Uudenmaan eristämistä koskevan asetuksen osalta.

Valmiuslaki. Perustuslakivaliokunta on antanut hallitukselle moitteita muun muassa Uudenmaan eristämistä koskevan asetuksen osalta.

Valmiuslaki. Perustuslakivaliokunta on antanut hallitukselle moitteita muun muassa Uudenmaan eristämistä koskevan asetuksen osalta.

Tampereen yliopiston julkisoikeuden apulaisprofessori Pauli Rautiainen katsoo valmiuslain soveltamisen ensimmäisten viikkojen osoittaneen, että valmiuslain säätämisessä on aikoinaan tehty virheitä.

”Yksi keskeinen nykyisen valmiuslain säätämisessä aikoinaan tapahtunut erehdys on ollut, ettei eduskunnalle annettu toimivaltaa muuttaa valmiuslain nojalla annettujen asetusten sisältöä. Asetelma on johtanut kummalliseen koreografiaan eduskunnan ja valtioneuvoston välillä, kun valtioneuvosto on kompuroinut toistuvasti valmiuslain soveltamiseen liittyvissä lakiteknisissä kysymyksissä”, hän kirjoittaa Perustuslakiblogissa.

Myös perustuslakivaliokunta on antanut moitteita etenkin Uudenmaan eristämistä koskevan asetuksen osalta.

”Valtioneuvoston 25.3.2020 hyväksytyn asetuksen antamisessa omaksuma menettelytapa on perustuslakivaliokunnan tuoreiden kannanottojen vastainen, minkä lisäksi se on valmiuslain systematiikan kannalta oikeudellisesti virheellinen. Valiokunta kiinnittää valtioneuvoston erittäin vakavaa huomiota asiaan”, perustuslakivaliokunta toteaa mietinnössään.

Lue myös:

Rautiaisen mukaan ”erittäin vakavan huomion kiinnittäminen” on signaali siitä, että valiokunta pitää tapahtunutta syvästi moitittavana.

”Perustuslakivaliokunta päästi vastoin valtiosääntöasiantuntijoiden enemmistön kantaa valmiuslain 118 §:n käyttöönottoasetuksen lopulta läpi. Asetelma on poikkeuksellinen, sillä valiokunta asettuu vain harvoin näin selkeästi kuulemiaan asiantuntijoita vastaan. Voinee arvella, että tässä kenties valiokunta tunsi jonkinlaista myötätuntoa valtioneuvostoa kohtaan. Kaiken tapahtuneen voi summata: kun valtioneuvosto kompuroi lakitekniikassa, eduskunnan nopea ja joustava toiminta pelasti tilanteen”, hän kommentoi.

Lue seuraavaksi:

Rautiainen nostaa esiin sen, että perustuslakivaliokunta on useissa mietinnöissään ja lausunnoissaan todennut, ettei valtioneuvosto ole valmiuslain nojalla annettujen asetusten perustelumuistioissaan tai muissa hätätilaoikeudellisen sääntelyn esitöissään antanut sille riittävää tietoperustaa hallituksen esittämien toimenpiteiden valtiosääntöoikeudelliseen arviointiin.

”Vaihtoehtojen punninta on ollut suppeaa tai puuttunut kokonaan. Toimenpiteiden kielteisiä vaikutuksia tai kumulatiivisia kokonaisvaikutuksia ei ole usein yritettykään arvioida. Ihmisoikeusvaikutusten arviointi on ollut heikkoa tai joskus jopa unohtunut kokonaan.”

Rautiainen ottaa kantaa myös Suomessa vilkkaana käyvään keskusteluun tasavallan presidentin, hallituksen ja eduskunnan rooleista.

”Viime aikojen julkisessa keskustelussa on niin kiivaasti pohdittu johtaako maata poikkeusoloissa pääministeri vai presidentti, että valtiosääntömme peruslähtökohdat ovat uhanneet unohtua. Siispä kerrataan: ”Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta”, hän toteaa viitaten perustuslain toiseen pykälään.

Lue seuraavaksi: