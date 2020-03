Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän alueella asuva iäkkäämpi henkilö on menehtynyt tänään koronaviruksen aiheuttamaan Covid-19-tautiin.

Asiasta kertoo Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä verkkosivuillaan. Yksityisyyden suojaamiseksi kuolemantapauksesta ei anneta lisätietoja.

Kyseessä on Suomen neljäs koronaviruskuolema. Kaksi on todettu aiemmin HYKS-sairaanhoitoalueella ja yksi Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella. HYKSiin kuuluvat Espoo, Helsinki, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi ja Vantaa.

Päijät-Hämeessä on koronaviruksen vuoksi on tällä hetkellä sairaalahoidossa neljä potilasta, joista kaksi tehohoidossa.

Keskussairaalan työntekijällä on todettu koronatartunta, ja altistuneita selvitetään parhaillaan. Jatkotoimenpiteistä päätetään erikseen.

Yhtymän alueella toimivan yksityisen kehitysvammaisten asumisyksikön työntekijällä todettiin eilen keskiviikkona koronavirustartunta. Osalla asukkaista oli oireita, ja heiltä otettiin altistumisen vuoksi koronavirusnäytteet.

Päijät-Hämeessä varmistettuja koronatartuntoja on todettu 15, mikä on kaksi enemmän kuin eilen keskiviikkona. Näytteitä on otettu noin 434.

Uusimaa on määrä eristää perjantaina. Uudellamaalla asuvien sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten on edelleen sallittua käydä töissä Päijät-Hämeessä Uudenmaan eristämisestä huolimatta, koska he toimivat yhteiskunnan kannalta kriittisissä työtehtävissä. Yhtymä kustantaa Uudellamaalla asuvalle henkilöstölleen ja myös heidän perheenjäsenilleen maksuttoman koronavirustestin erillisen harkinnan mukaan.

Päijät-Häme on siirtynyt epidemiavaiheeseen. Päijät-Hämeen alueellinen valmius on hyvä.

Koko Suomen alueella on todettu eiliseen keskiviikkoon mennessä yhteensä 880 laboratoriovarmistettua koronaviruksen aiheuttamaa tautitapausta. Luku perustuu laboratoriovarmistettuihin lukuihin, jotka THL on kerännyt manuaalisesti suoraan sairaanhoitopiireiltä. Sairaalahoitoa vaativia potilaita on tällä hetkellä 82, joista 22 on tehohoidossa.